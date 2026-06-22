Mohamed lidera a Egipto hacia un triunfo histórico en el Mundial

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Si bien el futuro de Mohamed Salah en clubes aún está por definirse, está forjando su legado con Egipto.

Salah anotó su gol número 68 en partidos internacionales, una cifra que lo deja a tan solo un gol del récord de la selección egipcia, ostentado por el actual seleccionador Hossam Hassan, en la victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda el domingo por la noche en la Copa Mundial.

Fue su tercer gol en un Mundial, tras haber marcado dos en el torneo de Rusia 2018.

Tres goles en la Copa Mundial convierten a Salah, de 34 años, en el máximo goleador de la historia para un jugador egipcio.

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Salah jugó en el Liverpool durante nueve temporadas, ganando dos títulos de la Premier League y convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la liga. Sin embargo, esta temporada tuvo un bajón en su rendimiento y, en medio de tensiones, anunció la rescisión anticipada de su contrato con el equipo.

Su salida de Anfield generó especulaciones sobre el futuro del delantero. Por ahora, juega para Egipto, con sus planes aún inciertos.

Durante su etapa entre clubes, Mo Salah ha dejado una huella imborrable en la historia al convertirse en el capitán del primer equipo egipcio en ganar un partido de la Copa del Mundo.

“Lo que sucedió hoy es histórico para nosotros, los egipcios”, declaró Salah. “Vemos a muchos equipos ganar partidos, pero para nosotros, como egipcios, no sucede a menudo; es la primera vez en la historia”.

Egipto es parte del Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Lidera el Grupo con 4 puntos y cierra la primera etapa con un partido el viernes ante Irán.

Los aficionados tuvieron que esperar para ver al Salah que esperaban en el Liverpool. Comenzó lento en la primera mitad, fallando un tiro libre directo a la izquierda y viendo cómo Nueva Zelanda se adelantaba en el marcador, pero no tardaría en demostrar su valía.

Salah marcó el domingo en el minuto 67 tras un pase de Mostafa Ziko. El balón se coló por debajo de un defensor y superó al portero neozelandés Max Crocombe, poniendo a los Faraones arriba 2-1.