Neymar debuta pero Vinícius carga a Brasil a la segunda ronda del Mundial

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Miami Gardens, Florida - Vinícius Júnior lo hizo ver todo tan fácil. Y Brasil también.

Con un par de goles de Vinícius, uno de ellos prácticamente a portería vacía para abrir el marcador, la pentacampeona Brasil venció el miércoles 3-0 a Escocia para avanzar a la ronda de eliminación directa como primero del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026.

Autor de goles en los tres partidos de Brasil en la fase de grupos, el astro del Real Madrid abrió el marcador a los siete minutos y también celebró justo antes del descanso, igualando al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé con cuatro goles, uno menos que el argentino Lionel Messi.

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Matheus Cunha firmó el otro gol para la Seleção, que alcanzó las rondas de eliminación directa por decimoquinto Mundial consecutivo. Marruecos terminó segundo del grupo y también avanzó, remontando para vencer 4-2 a Haití.

Luego de resignarse a un empate 1-1 ante Marruecos en su primer partido del Mundial norteamericano, Brasil siguió con una goleada de 3-0 ante Haití. El técnico Carlo Ancelotti dijo que percibió mejoras graduales del equipo durante la fase de grupos.

“Estamos trabajando para jugar lo mejor que podamos”, dijo. “Pero la meta no es jugar bien. Sabemos que jugando bien es más fácil ganar, pero la meta es ganar... Si ganamos el Mundial, jugamos bien. Si no ganamos el Mundial, jugamos realmente mal”.

Vinícius aprovechó una pifia temprana de Escocia. Vinícius recibió un pase de Rayan, tocó ráppido para eludir al guardameta Angus Gunn y definió para el 1-0 y para su duodécimo tanto internacional.

El extremo de 25 años capitalizó otro descuido de los escoceses en las postrimerías de la primera mitad y cabeceó a boca de gol, en el descuento de la primera mitad.

“Siempre es importante marcar goles”, dijo Vinícius. “Es importante jugar grandes partidos y logré hacer eso. Fui capaz de tener un desempeño muy bueno y mejorar. Durante mis años con la selección, hubo veces en las que no pude mostrar mi verdadero juego”.

Neymar ingresó como suplente a los 76 minutos. Apareció en este Mundial tras una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera de los dos primeros partidos de Brasil.

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El público, mayoritariamente brasileño en el Hard Rock Stadium comenzó a corear su nombre a mediados de la segunda parte cuando salió del banquillo y empezó a hacer sprints de calentamiento en la banda; los aficionados rugieron cuando entró al campo.

Vinícius Junior, de Brasil, anota ante el arquero escocés Angus Gunn. (Marta Lavandier)

“Pienso que él se merecía la oportunidad de jugar, y es por eso que se la di”, comentó Ancelotti. “Creo que lo hizo bien, incluso si jugó apenas unos minutos”.

Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 goles en 130 partidos internacionales. El delantero de 34 años participó en las últimas tres Copas del Mundo con Brasil, anotando ocho goles.

Escocia no participaba en un Mundial desde 1998 pero se ha convertido en uno de los equipos más interesantes del torneo. Sus fieles seguidores, conocidos como el Ejército del Tartán, crearon un ambiente festivo en las áreas de Boston y Miami antes de los partidos de su selección.

Pero los escoceses no han avanzado más allá de la fase de grupos en nueve intentos.