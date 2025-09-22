Opinión
22 de septiembre de 2025
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ousmane Dembélé y Chloe Kelly, entre los favoritos para alzarse con el Balón de Oro en París

La lista de candidatos también incluye a Lamine Yamal y Mohamed Salah

22 de septiembre de 2025 - 12:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La inglesa Chloe Kelly celebra tras anotar un gol de penal en la final de la Euro 2025 ante España. (Martin Meissner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - El atacante francés Ousmane Dembélé y la delantera inglesa Chloe Kelly están entre los principales contendientes para ganar el Balón de Oro masculino y femenino.

Son los favoritos entre los 30 nominados en ambas ramas que fueron revelados el mes pasado por la revista France Football. Los ganadores serán anunciados la noche de este lunes en una ceremonia en el centro de París.

Dembélé, de 28 años, fue una de las figuras del Paris Saint-Germain hacia su primer título de la Liga de Campeones. El PSG cuenta con nueve candidatos por el premio masculino. El arquero Gianluigi Donnarumma fichó posteriormente con el Manchester City, pero fue nominado como jugador del PSG.

La lista de candidatos también incluye a Lamine Yamal (Barcelona) y Mohamed Salah (Liverpool).

Cuando Inglaterra conquistó Campeonato Europeo Femenino en julio, Kelly anotó el penal decisivo en la final contra la campeona mundial España. Kelly también se consagró con Arsenal en la Liga de Campeones femenina

Enfrenta competencia de la defensora Lucy Bronze y la arquera Hannah Hampton, sus compañeras de selección que juegan en Chelsea, y de Aitana Bonmatí, la volante del Barcelona ganadora de los dos últimos premios.

Las jugadoras del Barcelona se han llevado los últimos cuatro premios femeninos.

Jugadores del PSG ausentes

Debido a que la liga de fútbol francesa pospuso el partido del domingo por la noche entre el anfitrión Marsella y el PSG por 24 horas debido a un pronóstico de mal clima. El partido en el Stade Velodrome está programado para comenzar el lunes a las 8 de la noche hora local (3:00 p.m., hora de Puerto Rico).

Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, en el partido contra Angers en la liga francesa, el 22 de agosto de 2025.
Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, en el partido contra Angers en la liga francesa, el 22 de agosto de 2025. (Aurelien Morissard)

Eso coincide con la ceremonia del Balón de Oro y evita que la mayoría de los jugadores del PSG asistan.

Sin embargo, Dembélé y sus compañeros nominados Désiré Doué y João Neves no fueron convocados por lesiones, lo que les deja libres para asistir a la ceremonia.

Luis Enrique del PSG fue nominado al galardón del mejor técnico.

El sistema de votación

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres, y desde 2018 para mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, selecciona jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Balón de oroFútbol profesionalParís Saint-GermainFIFA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
