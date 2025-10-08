Partido amistoso de fútbol entre Argentina y Puerto Rico cambiaría de sede y día

El partido amistoso entre la campeona del mundo y la Selección Nacional de fútbol de Puerto Rico cambiaría de sede y día, de acuerdo a la prensa argentina.

A falta de confirmación oficial, el partido —que originalmente iba a disputarse en Chicago— se trasladará al estadio Chase del Inter Miami, en Florida, y se llevará a cabo el martes 14 de octubre.

La reubicación, trascendió, responde principalmente a preocupaciones de seguridad derivadas de protestas y disturbios recientes en Chicago, que generaban incertidumbre sobre la viabilidad del evento en ese lugar, aseguró el periodista Gastón Edul, de TyC Sports.

El cambio a Florida, igualmente, trae ventajas logísticas, puesto que otro amistoso de la fecha FIFA —el duelo de Argentina contra Venezuela— también se jugará en dicho estado este viernes, reduciendo desplazamientos y facilitando la planificación del plantel argentino.

Uno de los aspectos más llamativos es que Lionel Messi figura en la convocatoria y se espera que participe en el partido ante Puerto Rico.