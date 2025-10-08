Partido amistoso de fútbol entre Argentina y Puerto Rico cambiaría de sede y día
El juego de exhibición entre ambas selecciones ya no se llevaría a cabo en Chicago
8 de octubre de 2025 - 2:22 PM
El partido amistoso entre la campeona del mundo y la Selección Nacional de fútbol de Puerto Rico cambiaría de sede y día, de acuerdo a la prensa argentina.
A falta de confirmación oficial, el partido —que originalmente iba a disputarse en Chicago— se trasladará al estadio Chase del Inter Miami, en Florida, y se llevará a cabo el martes 14 de octubre.
La reubicación, trascendió, responde principalmente a preocupaciones de seguridad derivadas de protestas y disturbios recientes en Chicago, que generaban incertidumbre sobre la viabilidad del evento en ese lugar, aseguró el periodista Gastón Edul, de TyC Sports.
El cambio a Florida, igualmente, trae ventajas logísticas, puesto que otro amistoso de la fecha FIFA —el duelo de Argentina contra Venezuela— también se jugará en dicho estado este viernes, reduciendo desplazamientos y facilitando la planificación del plantel argentino.
Uno de los aspectos más llamativos es que Lionel Messi figura en la convocatoria y se espera que participe en el partido ante Puerto Rico.
ARGENTINA JUGARÁ ANTE PUERTO RICO EL MARTES EN MIAMI 🚨🇦🇷@gastonedul explicó los motivos que llevaron al cambio de día y sede del amistoso de la Selección. pic.twitter.com/hT2AT42fRq— TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2025
Argentina mantiene el primer lugar del ranking mundial FIFA, mientras que Puerto Rico ocupa la posición número 157.
