Feriados
8 de octubre de 2025
Partido amistoso de fútbol entre Argentina y Puerto Rico cambiaría de sede y día

El juego de exhibición entre ambas selecciones ya no se llevaría a cabo en Chicago

8 de octubre de 2025 - 2:22 PM

Lionel Messi vería acción en el encuentro ante Puerto Rico. (Gustavo Garello)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El partido amistoso entre la campeona del mundo y la Selección Nacional de fútbol de Puerto Rico cambiaría de sede y día, de acuerdo a la prensa argentina.

A falta de confirmación oficial, el partido —que originalmente iba a disputarse en Chicago— se trasladará al estadio Chase del Inter Miami, en Florida, y se llevará a cabo el martes 14 de octubre.

La reubicación, trascendió, responde principalmente a preocupaciones de seguridad derivadas de protestas y disturbios recientes en Chicago, que generaban incertidumbre sobre la viabilidad del evento en ese lugar, aseguró el periodista Gastón Edul, de TyC Sports.

El cambio a Florida, igualmente, trae ventajas logísticas, puesto que otro amistoso de la fecha FIFA —el duelo de Argentina contra Venezuela— también se jugará en dicho estado este viernes, reduciendo desplazamientos y facilitando la planificación del plantel argentino.

Uno de los aspectos más llamativos es que Lionel Messi figura en la convocatoria y se espera que participe en el partido ante Puerto Rico.

Argentina mantiene el primer lugar del ranking mundial FIFA, mientras que Puerto Rico ocupa la posición número 157.

Fútbol profesionalArgentinaLionel MessiSelección Nacional de Fútbol Masculino
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
