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¡Sorpresa en el Mundial! Paraguay elimina a Alemania en dramática tanda de penales

El resultado llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga

29 de junio de 2026 - 7:55 PM

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Julio Enciso celebra tras anotar un gol para Paraguay en el partido contra Alemania. (Petr David Josek)
Por Kyle Hightower / The Associated Press

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

Foxborough, Massachusetts — José Canale convirtió el penal decisivo y Paraguay derrotó el lunes a Alemania por 4-3 en la tanda desde los 11 pasos para acceder a los octavos de final del Mundial, el primero que disputa en 16 años.

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston.

Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

El lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

Fue el segundo tropiezo consecutivo ante un rival de Sudamérica en este Mundial. Venían de perder contra Ecuador en el cierre de la fase de grupos.

Tags
Mundial de Fútbol 2026Copa Mundial de fútbolFIFAParaguayAlemania
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