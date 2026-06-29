¡Sorpresa en el Mundial! Paraguay elimina a Alemania en dramática tanda de penales

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Foxborough, Massachusetts — José Canale convirtió el penal decisivo y Paraguay derrotó el lunes a Alemania por 4-3 en la tanda desde los 11 pasos para acceder a los octavos de final del Mundial, el primero que disputa en 16 años.

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston.

Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

El lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

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