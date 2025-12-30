2025: un año de grandes eventos deportivos y turismo en Puerto Rico

Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, José Juan Barea y Mónica Puig posan con la edición "Extra" de El Nuevo Día con motivo al partido de Batalla de Leyendas.

Deporte de alto nivel para algunos. Oportunidad turística para otros.

El 2025 trajo a Puerto Rico una variada oferta de competencias deportivas, desde tenis y baloncesto hasta béisbol y fútbol, con la participación de figuras como el tenista Carlos Alcaraz, el exfutbolista Iker Casillas, el baloncelista Paolo Banchero y equipos de renombre como el histórico Real Madrid.

Decenas de miles de fanáticos asistieron a los distintos eventos, celebrados en escenarios como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Estadio Juan Ramón Loubriel. Estas competencias estuvieron acompañadas por actividades paralelas, incluyendo juegos de celebridades que pusieron en cancha a figuras como Félix “Tito” Trinidad, José Juan Barea y Carlos Beltrán, entre muchos más.

El turismo deportivo generó un impacto económico de millones de dólares para Puerto Rico, reflejado en decenas de miles de noches de hotel ocupadas.

La principal sensación del tenis mundial, el español (Carlos) Alcaraz, estuvo en Puerto Rico en febrero para disputar un partido de exhibición ante el estadounidense Frances Tiafoe en el Choliseo.

¡EXTRA! Revive todo lo que pasó durante la Batalla de Leyendas Carlos Alcaraz vence a Frances Tiafoe en duelo estelar en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot

El heredero del legado de Rafael Nadal y entonces número tres del mundo se impuso 6-4, 3-6 y 6-3, en un duelo que sirvió también como exhibición del talento y la técnica de ambos jugadores de la ATP, con intercambios desde el fondo de la cancha, acercamientos a la red y potentes servicios.

El público también presenció el regreso a la cancha de la histórica Mónica Puig, quien jugó un partido de dobles con los protagonistas de la velada, evocando su recordado encuentro de exhibición en 2023 ante Venus Williams en el mismo escenario.

Además, los principales tenistas boricuas Yannik Álvarez y Nicolás Rubén Álvarez Torres participaron en partidos de exhibición. Se informó una asistencia de 15,000 fanáticos al evento.

También en febrero, la isla fue sede del Baseball Challenge, un torneo de béisbol universitario de la NCAA que se celebró entre Caguas y Ponce y contó con programas de División 1.

El jugador boricua Jedier Hernández, de la Universidad de Missouri y primo de los hermanos Molina, vio acción en el Puerto Rico Challenge de beísbol NCAA. (alexis.cedeno)

Universidades como UConn, Michigan, Virginia, Penn State, Missouri, Rice, Stetson y Villanova participaron en el evento, cuyos partidos contaron para el récord oficial de la temporada colegial.

Los encuentros se disputaron en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas y el Paquito Montaner de Ponce.

Michigan jugó para 4-0 en el torneo, seguido por el 3-1 de Stetson.

Ninguno de los participantes, sin embargo, avanzaron a la llamada Serie Mundial Universitaria, que fue ganada eventualmente por Louisiana State University (LSU).

Pero hubo sangre boricua en el evento con la participación de Jedier Hernández, (Missouri; en Stetson, Juan de la Cruz; en Michigan, Max Deibec y A.J. García; en Villanova, Michael Whooley y Dylan Rorech; y en Rice, Hiram Bocachica Jr. y Javier Vázquez Jr.

En tanto, el exjugador de las Mayores, José “Cheíto” Cruz, legó al evento como dirigente de Rice. Fue despedido en marzo. Y José Carballo es el director personal de jugadores de Missouri.

El Real Madrid y Barcelona llegaron a tanda de penales en marzo, en el Estadio Juan Ramón Loubriel. (Ramon "Tonito" Zayas)

Fútbol: Real Madrid vs. Barcelona

El 24 de marzo, 13 años después de la visita de la selección española, el fútbol internacional regresó al Estadio Juan Ramón Loubriel con un partido de exhibición entre los eternos rivales de LaLiga: el Real Madrid y el Barcelona.

Gaizka Mendieta anotó por el Barcelona en el primer tiempo, mientras que Agustín García empató por los blancos en el minuto 70, enviando el partido a una tanda de penales que ganaron los merengues 4-3.

Guti, Rivaldo y el histórico portero (Iker) Casillas también formaron parte de la visita en el encuentro presenciado por unas 20,000 personas.

Guti, Rivaldo y el histórico portero (Iker) Casillas también formaron parte de la visita en el encuentro presenciado por unas 20,000 personas.

Villa y Casillas eran jugadores de la Selección española cuando jugó aquí hace 13 años y venció 2-1 a la Selección boricua en un partido de exhibición jugado en el Loubriel.

Octubre trajo al Coliseo de Puerto Rico el partido de exhibición de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando, equipos que actualmente juegan por encima de .500 en la temporada regular 2025-26.

El Magic se impuso 126-119, con nueve puntos, seis rebotes y tres asistencias del boricua Alex Morales en 18 minutos de acción.

Figuras como Andrew Wiggins, (Paolo) Banchero y Bam Adebayo vieron acción, al igual que los boricuas Morales y Ethan Thompson, este último con el Heat. El partido fue presenciado por unos 16,000 fanáticos.

1 / 33 | ¡Acción y mucha risa! Así transcurrió el NBA Puerto Rico Celebrity Game. Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 33 ¡Acción y mucha risa! Así transcurrió el NBA Puerto Rico Celebrity Game Miles de fanáticos de la NBA se dieron cita el 3 de octubre de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

La noche anterior se celebró un juego de celebridades ante 13,000 personas, con la participación de (Tito) Trinidad, Denise Quiñones, Zuleyka Rivera, Raymond Arrieta, Yadier Molina, entre otros.

El mes pasado, la incredulidad se apoderó del Coliseo Roberto Clemente y del baloncesto boricua.

Jamaica venció en dos ocasiones a la Selección Nacional de Puerto Rico durante la primera ventana FIBA de clasificación al Mundial 2027.

Según explicó el gerente general Carlos Arroyo, múltiples factores influyeron en los resultados, desde ausencias de jugadores por compromisos previos o de última hora, hasta la falta de hombres grandes para enfrentar el juego físico de Jamaica en la pintura.

Jamaica ganó el primer partido 92-82 y confirmó su superioridad en el segundo con marcador de 97-90.

1 / 7 | En imágenes: la Selección Nacional cae ante Jamaica y se complica su ruta al Mundial. Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano. - FIBA 1 / 7 En imágenes: la Selección Nacional cae ante Jamaica y se complica su ruta al Mundial Drew Thelwell festeja un canasto por el conjunto jamaicano. FIBA Compartir

Las derrotas dejaron a Puerto Rico sin victorias como local en el inicio del proceso clasificatorio y con la obligación de ganar en la segunda ventana, programada para febrero de 2026 en Canadá, selección que ha derrotado a Puerto Rico en sus dos enfrentamientos más recientes.