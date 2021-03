El ciclista puertorriqueño Abner González, que vive unos momentos gloriosos con su debut profesional en el Tour de La Provence, en Francia, se prepara con ilusión para sus próximas dos salidas en unas competencias que se realizarán en Italia.

El atleta del equipo Movistar rodará este miércoles en el Trofeo Laigueglia, que se disputa en esa ciudad y sus alrededores y abre la temporada de carreras en ese país. El 6 de marzo verá acción en el Strade Bianche, que se realiza en las colinas de la Toscana. Ambos eventos son de un día.

“Estoy superemocionado de poder volver a las carreras. Para mí estos eventos significan mucho aprendizaje. Son ese tipo de carreras que se acaban y aprendes muchísimo”, expresó González en declaraciones enviadas a este medio.

“Tengo muy buenas sensaciones. Me he estado sintiendo muy bien últimamente y espero poder hacer bien el trabajo que me ponga el equipo”, añadió.

González apuntó que se sentía muy “contento” con su demostración en el Tour de La Provence y expresó que esta y todas las carreras que tendrá en este primer año en el World Tour de la UCI serán una escuela que lo ayudarán a mejorar como deportista.

“Como he dicho esto es puro aprendizaje. Todos los días aprendo algo nuevo, y pienso que es lo primordial ahora que comienzo mi carrera profesional”, añadió.

González estipuló que en cada país vive una experiencia diferente que lo ayuda a crecer deportivamente. Asimismo, indicó que estaba “contento” con el rendimiento que dio en su primera carrera.

“Yo espero poder seguir mejorando día a día y carrera a carrera. Espero no estacarme para seguir poniendo el nombre de mi equipo y de mi país en alto”, precisó.