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Adriana Díaz alcanza la final en dobles femeninos y queda subcampeona en el WTT Star Contender Astana

La boricua hizo pareja con la japonesa Honoka Hashimoto

21 de septiembre de 2026 - 12:17 AM

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La japonesa Honoka Hashimoto (izquierda) y Adriana Díaz (derecha) posan tras quedar subcampeonas en Astana. (Facebook / Adriana Díaz)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Adriana Díaz cerró su participación en el WTT Star Contender Astana 2026 con un subcampeonato en dobles femeninos junto a la japonesa Honoka Hashimoto, en un torneo en el que también compitió en sencillos y dobles mixtos.

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Díaz y Hashimoto cayeron el sábado 3-1 ante las japonesas Miu Hirano y Miyuu Kihara en la final del dobles femenino.

La pareja puertorriqueña-japonesa comenzó con fuerza y se llevó el primer set, pero Hirano y Kihara reaccionaron para ganar el segundo. El tercer parcial volvió a favorecer a las japonesas, que luego cerraron el partido en el cuarto set para conquistar el título.

En sencillos, Díaz cayó en la ronda de 32 por 3-2 ante la china Zhu Sibing.

Mientras, en dobles mixtos, la puertorriqueña hizo pareja con el alemán Patrick Franziska. Ambos también quedaron eliminados tras caer 3-2 ante los surcoreanos Park Ganghyeon y Yoo Siwoo en el primer partido de ese torneo.

Tags
Adriana DíazTenis de mesaFederación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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