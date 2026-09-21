Adriana Díaz alcanza la final en dobles femeninos y queda subcampeona en el WTT Star Contender Astana
La boricua hizo pareja con la japonesa Honoka Hashimoto
21 de septiembre de 2026 - 12:17 AM
21 de septiembre de 2026 - 12:17 AM
Adriana Díaz cerró su participación en el WTT Star Contender Astana 2026 con un subcampeonato en dobles femeninos junto a la japonesa Honoka Hashimoto, en un torneo en el que también compitió en sencillos y dobles mixtos.
Díaz y Hashimoto cayeron el sábado 3-1 ante las japonesas Miu Hirano y Miyuu Kihara en la final del dobles femenino.
La pareja puertorriqueña-japonesa comenzó con fuerza y se llevó el primer set, pero Hirano y Kihara reaccionaron para ganar el segundo. El tercer parcial volvió a favorecer a las japonesas, que luego cerraron el partido en el cuarto set para conquistar el título.
En sencillos, Díaz cayó en la ronda de 32 por 3-2 ante la china Zhu Sibing.
Mientras, en dobles mixtos, la puertorriqueña hizo pareja con el alemán Patrick Franziska. Ambos también quedaron eliminados tras caer 3-2 ante los surcoreanos Park Ganghyeon y Yoo Siwoo en el primer partido de ese torneo.
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