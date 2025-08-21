Opinión
21 de agosto de 2025
83°bruma
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz alista un exigente calendario en Asia, Europa y el Panamericano

La boricua se prepara para competir en el WTT Champions de Macao, el China Smash en Pekín y en el Campeonato Panamericano en Carolina del Sur

21 de agosto de 2025 - 5:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz estará activa en el Campeonato Panamericano Adulto de tenis de mesa. (Suministrada / ITTF)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Concluida su participación en el Europe Smash Suecia 2025, la tenismesista boricua Adriana Díaz se dirige a cumplir compromisos en Asia y Europa y en el Campeonato Panamericano Adulto, que se llevará a cabo del 12 al 19 de octubre en Rock Hill, Carolina del Sur.

Díaz concluyó este jueves su participación en el primer Grand Smash europeo de tenis de mesa al caer en los cuartos de final de dobles femeninos, junto a la francesa Prithika Pavade, ante las japonesas Satsuki Odo y Miwa Harimoto con marcador de 3-1.

La utuadeña también vio acción en sencillos y en dobles mixtos junto al danés Anders Lind. En la modalidad individual no pudo superar la segunda ronda al caer en tres parciales ante la número dos del mundo, la china Wang Manyu. En dobles mixtos, la dupla fue eliminada en cuartos de final por los surcoreanos Lim Jong-Hoon y Shin Yu-Bin, igualmente en sets corridos.

El entrenador Bladimir Díaz informó que su hija partirá el 5 de septiembre hacia Macao para competir en el WTT Champions, torneo que se jugará del 9 al 14 de ese mes. Luego, participará en el China Smash 2025, pautado del 25 de septiembre al 5 de octubre en Pekín.

Tras una pausa, atenderá compromisos en Londres (Inglaterra), Montpellier (Francia) y Alemania. Posteriormente, participará en el Campeonato Panamericano.

“Estamos a mitad de camino”, sostuvo el técnico.

Desde 2017, Adriana ha conquistado en cinco ocasiones el torneo de sencillos del Campeonato Panamericano. Además, tiene preseas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
