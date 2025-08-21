Adriana Díaz alista un exigente calendario en Asia, Europa y el Panamericano

Concluida su participación en el Europe Smash Suecia 2025, la tenismesista boricua Adriana Díaz se dirige a cumplir compromisos en Asia y Europa y en el Campeonato Panamericano Adulto, que se llevará a cabo del 12 al 19 de octubre en Rock Hill, Carolina del Sur.

Díaz concluyó este jueves su participación en el primer Grand Smash europeo de tenis de mesa al caer en los cuartos de final de dobles femeninos, junto a la francesa Prithika Pavade, ante las japonesas Satsuki Odo y Miwa Harimoto con marcador de 3-1.

La utuadeña también vio acción en sencillos y en dobles mixtos junto al danés Anders Lind. En la modalidad individual no pudo superar la segunda ronda al caer en tres parciales ante la número dos del mundo, la china Wang Manyu. En dobles mixtos, la dupla fue eliminada en cuartos de final por los surcoreanos Lim Jong-Hoon y Shin Yu-Bin, igualmente en sets corridos.

El entrenador Bladimir Díaz informó que su hija partirá el 5 de septiembre hacia Macao para competir en el WTT Champions, torneo que se jugará del 9 al 14 de ese mes. Luego, participará en el China Smash 2025, pautado del 25 de septiembre al 5 de octubre en Pekín.

Tras una pausa, atenderá compromisos en Londres (Inglaterra), Montpellier (Francia) y Alemania. Posteriormente, participará en el Campeonato Panamericano.

“Estamos a mitad de camino”, sostuvo el técnico.