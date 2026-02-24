Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Adriana Díaz cede ante la número 12 del mundo y queda fuera en Singapur

La puertorriqueña perdió en cuatro parciales frente a Satsuki Odo en sencillos y también fue eliminada en dobles femeninos junto a Brianna Burgos

24 de febrero de 2026 - 1:05 PM

Adriana Díaz se prepara ahora para el WTT Champions Chongqing 2026, en China. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

La puertorriqueña Adriana Díaz se despidió este martes del Singapore Smash 2026 luego de sufrir derrotas tanto en sencillos como en dobles femeninos.

En su compromiso individual, Díaz cayó en cuatro parciales (7-11, 6-11, 11-8 y 7-11) ante la japonesa Satsuki Odo, número 12 del ranking mundial, en la ronda de las mejores 32. La boricua venía de superar por 3-1 (11-5, 11-8, 4-11 y 11-5) a la nipona Miyuu Kihara en la primera ronda del cuadro principal.

En dobles femeninos, Díaz y Brianna Burgos fueron eliminadas por las japonesas Hina Hayata y Miwa Harimoto en tres parciales (11-8, 11-7 y 11-5), en la ronda de las mejores 16. Previamente, la dupla boricua había debutado con una victoria 3-0 sobre Xiaona Shan y Ng Wing Lam.

Tras su paso por Singapur, Díaz se prepara ahora para el WTT Champions Chongqing 2026, en China, certamen con $800,000 en premios programado del 10 al 15 de marzo.

Adriana DíazTenis de mesaSingapur
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
