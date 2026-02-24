Adriana Díaz cede ante la número 12 del mundo y queda fuera en Singapur

La puertorriqueña Adriana Díaz se despidió este martes del Singapore Smash 2026 luego de sufrir derrotas tanto en sencillos como en dobles femeninos.

En su compromiso individual, Díaz cayó en cuatro parciales (7-11, 6-11, 11-8 y 7-11) ante la japonesa Satsuki Odo, número 12 del ranking mundial, en la ronda de las mejores 32. La boricua venía de superar por 3-1 (11-5, 11-8, 4-11 y 11-5) a la nipona Miyuu Kihara en la primera ronda del cuadro principal.

En dobles femeninos, Díaz y Brianna Burgos fueron eliminadas por las japonesas Hina Hayata y Miwa Harimoto en tres parciales (11-8, 11-7 y 11-5), en la ronda de las mejores 16. Previamente, la dupla boricua había debutado con una victoria 3-0 sobre Xiaona Shan y Ng Wing Lam.