Los tenismesistas puertorriqueños Adriana y Melanie Díaz, Brian Afanador y Daniel González competirán en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, que se realizará del 20 al 28 de mayo en Durban, Sudáfrica.

El cuarteto competirá en los torneos de sencillos, dobles y dobles mixtos, confirmó Iván Santos, presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM).

“Adriana y Melanie jugarán en el torneo de sencillos y en el de dobles femeninos. Mientras, Brian y Daniel jugarán en sencillos y dobles. En dobles mixtos estarán Adriana con Brian y Melanie con Daniel”, explicó Santos.

Este torneo se realiza cada dos años y esta edición ofrece 2,000 puntos para el escalafón de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) a los ganadores de los cuatro torneos. Contará con la participación de los mejores deportistas de esta disciplina en ambos sexos.

En la pasada edición, que se realizó en Estados Unidos del 23 al 29 de noviembre de 2021, Adriana fue la puertorriqueña que más avanzó en el torneo hasta llegar a la ronda de las mejores 16 de la competencia de sencillos femenino. Cayó por 4-2 ante la eventual subcampeona, la china Sun Yingsha.

En la modalidad de sencillos Melanie Díaz será la primera en entrar al ruedo competitivo cuando enfrente a las 4:40 de la madrugada, hora de Puerto Rico, a la local sudafricana Musfiquh Kalam, quien está en la posición 211 del ranking mundial de la ITTF. Díaz, por su parte, está clasificada 121.

En la primera ronda arrancan 128 jugadoras, al igual que en los sencillos masculinos.

En tanto, Adriana Díaz, primera raqueta de Puerto Rico, chocará en esa primera ronda contra la brasileña Luca Kumahara, la número 117. No obstante, el horario de este partido no ha sido determinado y no aparece en el sitio oficial del World Table Tennis. Adriana aparece en la posición número 11 del mundo según las más reciente actualización de la ITTF.

En la rama masculina González (#127) chocará también a las 4:40 a.m. contra Yang Wang (#38), de Eslovaquia, y Brian Afanador (#74) irá contra el brasileño Hugo Calderano (#6). El horario de este partido tampoco ha sido determinado.

Por otra parte, la acción de dobles masculinos, que comienza con las mejores 64 parejas, tendrá a la dupla de Afanador y González a las 8:00 de la mañana enfrentando a los checos Jiri Martinko y Pavel Sirucek. Mientras, en dobles femeninos, Adriana y su hermana Melanie enfrentarán desde las 8:40 a.m. a la pareja compuesta por la checa Hana Matelova y la eslovaca Barbora Balazova.

Así también habrá contienda en los dobles mixtos, donde igualmente están los mejores 64 binomios. Y ambas duplas puertorriqueñas estarán activos. Adriana Díaz y Brian Afanador chocarán desde las 3:10 de la tarde ante los austriacos Sofía Polcanova y Robert Gardos, mientras que a una hora por determinar, Melanie Díaz y Daniel González se enfrentarán a Manav Vikash Thakkar y Archana Girish Kamath, de India.