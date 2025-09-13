Adriana Díaz lucha con determinación pero cae vencida ante la clasificada número uno del mundo

La puertorriqueña Adriana Díaz no pudo extender su histórico momento en el tenis de mesa mundial y cayó hoy sábado en los cuartos de final del WTT Champions de Macao ante la clasificada número uno del mundo, Sun Yingxia, de China, con marcador de 4-1 y parciales de 10-12, 11-7, 11-9, 11-9 y 11-7.

Díaz, natural de Utuado y de apenas 24 años, había alcanzado la ronda de cuartos tras lograr la victoria más importante de su carrera el jueves, cuando superó a la quinta clasificada del mundo, la también china Wang Yidi, en un dramático partido que finalizó 7-11, 11-5, 4-11, 11-9 y 12-10. Ese triunfo marcó un hito en la trayectoria de la boricua, consolidándola como una de las figuras emergentes del circuito femenino.

Ante Sun, Díaz comenzó con ímpetu y se llevó el primer parcial por 12-10, sorprendiendo al público local y mostrando su característico empuje que tantas veces le ha abierto paso en la élite. Sin embargo, la campeona china reaccionó con temple y experiencia, imponiéndose en los siguientes cuatro sets con un juego consistente y una defensa elevada de nivel, aunque no logró imponerse con tamaña superioridad.

