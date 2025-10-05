Alex Pereira destrona a Magomed Ankalaev en la función estelar de UFC 320

El favorito del público Alex Pereira, destronó el sábado a Magomed Ankalaev en la función UFC 320, para llevarse el campeonato de los semipesados con un nocaut en el primer asalto.

Pereira (13-3-0) derribó a Ankalaev (21-2-1) después de lastimarlo con un potente derechazo, y rápidamente se puso a trabajar mediante potentes codazos durante un ataque en el suelo antes de que el réferi Herb Dean interviniera para detener el combate a los 1:20 minutos.

Pereira puso fin a la racha invicta de 14 combates de Ankalaev. Además, se vengó de una derrota en el primer encuentro entre los peleadores realizado en marzo.

“No estaba bien aquella noche, pero esta noche estuve muy bien”, afirmó Pereira.

El brasileño había perdido ante Ankalaev por decisión unánime el 8 de marzo, cuando los jueces emitieron su fallo con base en la agresividad. Esta vez, Pereira no perdió tiempo en atacar al ruso con una presión implacable.

Pereira cerró con +200 en BetMGM Sportsbook, lo que significa que una apuesta de $100 habría ganado $200. Un triunfo de Pereira por nocaut en menos de 2.5 asaltos estaba en +475.

Mientras Pereira entraba a la arena repleta, el público se puso de pie para aclamarlo. Ankalaev fue recibido en cambio por un coro de abucheos.

Los 19,081 asistentes, que incluían a las estrellas de los Warriors de Golden State Draymond Green y Jimmy Butler y al receptor de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua, se volvieron locos en el momento en que Dean intervino para detener la pelea.

Más temprano en la noche, en lo que algunos podrían haber considerado una pelea eliminatoria por el título en la división de los semipesados para tener el derecho de enfrentar a Pereira, el contendiente clasificado en segundo lugar Jiri Prochazka (32-5-1) lanzó un brutal izquierdazo a los 3:04 del tercer asalto para noquear al número cuatro Khalil Rountree Jr. (15-7-0) en lo que se fue la pelea de la noche.