Amber Glenn se enfrenta a la polémica sobre política y derechos de autor tras su oro olímpico

Milán - El mismo día en que Amber Glenn ganó el oro olímpico en la prueba por equipos y se apartó de las redes sociales debido a las reacciones por sus comentarios sobre política y la comunidad LGBTQ+, la patinadora artística estadounidense acabó con otro dolor de cabeza.

El artista canadiense Seb McKinnon, que produce música bajo el nombre de CLANN, acudió a las redes sociales a última hora del domingo para protestar por el uso de su canción “The Return”, que Glenn había utilizado en su patinaje libre, y que ha estado utilizando durante los dos últimos años sin problemas.

“Acabo de enterarme de que un patinador artístico olímpico utilizó una de mis canciones sin permiso para su rutina. Se emitió en todo el mundo... ¿Qué? ¿Es una práctica habitual en los Juegos Olímpicos?”. publicó McKinnon en X, poco después de que terminara la competición por equipos.

Los patinadores artísticos están obligados a obtener permiso para la música que utilizan, pero ese proceso no es sencillo.

A veces los derechos de autor pertenecen a la discográfica o al productor, otras veces al propio artista, y a menudo hay varias partes implicadas. A veces, los patinadores también juntan distintos cortes de música. Si a esto le añadimos terceras empresas como ClicknClear, que tratan de allanar el proceso de autorización, la cuestión de los derechos de autor se vuelve turbia y llena de matices.

Según McKinnon, “el acuerdo que tengo con mi discográfica es que sólo yo puedo dar el visto bueno a las licencias de mi música”.

Glenn no estaba disponible para hacer comentarios sobre el asunto de la música a primera hora del lunes. Tenía previsto tomarse el día libre y salir de Milán para entrenar en otro lugar antes de la prueba individual femenina, que comienza el 17 de febrero con el programa corto.

The Associated Press no devolvió inmediatamente los mensajes dejados por U.S. Figure Skating sobre el problema de derechos de autor de Glenn.

El asunto no es la primera controversia en la que se ha visto envuelto Glenn en los Juegos Cortina de Milán.

La activista de los derechos LGBTQ+ dijo que recibió amenazas en las redes sociales después de decir durante una conferencia de prensa previa a los Juegos Olímpicos que la comunidad queer está pasando por un “momento difícil” en medio del clima político bajo el presidente Donald Trump.

“Me sentí decepcionada porque nunca antes tanta gente me había deseado el mal, sólo por ser yo y hablar sobre la decencia, los derechos humanos y la decencia”, declaró Glenn el domingo por la noche, luciendo un distintivo LGBTQ+ en su chaqueta durante la ceremonia de entrega de medallas del equipo.

“Así que eso fue realmente decepcionante”, dijo Glenn, “y creo que en cierto modo disminuyó el entusiasmo por esto”.

Los derechos de autor no solían ser un problema en el patinaje artístico porque la Unión Internacional de Patinaje prohibía cualquier música que incluyera voces, y la mayor parte de la música clásica se considera de dominio público. Pero cuando esas normas se relajaron en 2014 y empezó a utilizarse música moderna, los artistas no tardaron en exigir que se les compensara por su trabajo.

Todo llegó a un punto crítico en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, cuando uno de los artistas independientes que versionaron “House of the Rising Sun” se opuso a que la utilizaran los patinadores estadounidenses por parejas Alexa Knierim y Brandon Frazier. La consiguiente demanda llevó a la ISU a intentar desarrollar sistemas que ayuden a los patinadores a evitar las reclamaciones por infracción de derechos de autor.

“Nunca ha sido un problema y de repente lo es, y no entiendo por qué”, declaró Glenn a la AP antes de los Juegos de Invierno. “Tengo entendido que hubo un gran disgusto en los últimos Juegos Olímpicos porque algunos artistas, lo siento, decidieron ser unos capullos. ¿No podían simplemente apreciar al equipo olímpico compitiendo? Para empezar, ni siquiera era su canción; era una versión.

“No es como si fuéramos un programa de televisión y pusiéramos música de fondo para una escena emotiva. Da la sensación de que es una forma de sacar dinero para distintas empresas, y es muy molesto que no puedan apreciar que su música ha inspirado algo creativo”.

Justin Dillon, director de alto rendimiento de Patinaje Artístico de Estados Unidos, dijo que el organismo rector ha tratado de ayudar a sus patinadores a evitar cualquier reclamación de derechos de autor. No está claro si la organización desempeñó algún papel en la aprobación de la música de Glenn.

Numerosos aficionados e incluso compañeros patinadores se han apresurado a salir en defensa del estadounidense.

“Sería un gran honor para mí que alguien quisiera patinar con mi música y darle a la música una exposición increíble”, dijo la patinadora de parejas canadiense retirada Meagan Duhamel, dos veces olímpica y tres veces medallista. “Utilicé una pieza musical para los Juegos Olímpicos de 2018 y la artista estaba tan emocionada que voló a las Olimpiadas para escucharla y verla en directo”.

Después de que Nathan Chen ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín con un patinaje libre al ritmo de “Rocket Man”, Elton John elogió efusivamente al estadounidense por su actuación. Chen colaboró más tarde con la leyenda musical para un vídeo musical de una versión de “Hold Me Closer”.

“Realmente dependemos de nuestra música”, dijo Alysa Liu, parte del equipo estadounidense ganador de la medalla de oro. “Sin música, no somos realmente nuestro deporte”.

