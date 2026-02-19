Año de reválida para el Inter Miami: MLS, Concachampions… y Puerto Rico en agenda

El Inter Miami comienza este sábado la defensa de su primer título de la MLS, conquistado el pasado diciembre, en un año en el que la prioridad será alzar la Copa de Campeones de la Concacaf, pero en el que el equipo tendrá que encontrar soluciones a las bajas de Jordi Alba y Sergio Busquets.

Hace menos de tres meses que Lionel Messi levantó al cielo de Miami la MLS Cup tras derrotar por 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final, pero en ese tiempo el equipo ha perdido a Alba y a Busquets —ambos retirados—, se ha reforzado y se ha dado un baño de masas por Sudamérica durante la ‘Gira de los Campeones’.

Tras una corta pretemporada, la defensa del título empieza este sábado en el BMO Stadium, feudo de Los Ángeles FC y hogar del surcoreano Heung-min Son.

Será el primero de cinco partidos seguidos a domicilio mientras finalizan las obras del ‘Miami Freedom Park’, el primer estadio en propiedad del club, cuyo primer partido oficial está programado para el 4 de abril ante el Austin.

El 26 de febrero enfrentarán en un amistoso a Independiente del Valle en el Estadio Hiram Bithorn de Bayamón, en Puerto Rico. Este duelo originalmente estaba pautado para el pasado 13 de febrero.

Y si bien el año pasado fue salvado sobre la campana gracias a la MLS Cup, tras las duras eliminaciones en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en la final de la Leagues Cup, el Inter Miami espera no dejar los deberes para el último momento en este 2026.

Objetivo: ‘Concachampions’

Tachada la MLS Cup de la lista de deseos, el club ha señalado públicamente a la Copa de Campeones de la Concacaf como su prioridad este año, que marcará su tercera participación consecutiva.

“Nuestro objetivo es ganar la Concachampions, es algo que le he dicho al club. El objetivo son siete partidos para conquistarla este año. Para eso estamos montando esta plantilla y creo que en posiciones clave hemos mejorado mucho”, dijo el mes pasado a los medios uno de los copropietarios del Inter Miami, Jorge Mas.

El Inter Miami nunca ha llegado a la final de este torneo y el año pasado cayó con claridad en semifinales por un global de 5-1 contra los Vancouver Whitecaps, a la postre subcampeón.

El argentino Javier Mascherano, quien afronta su segunda temporada en el banquillo de Las Garzas, también coincidió con esas expectativas al señalar que el objetivo es ir más allá de revalidar la MLS.

“Vamos a ir no solamente a tratar de revalidar el título de la MLS, sino también a competir por los torneos en los que nos quedamos a las puertas, como la Concachampions o la Leagues Cup”, afirmó recientemente en declaraciones al club.

En su condición de campeón de la MLS, el Inter Miami accederá este año al torneo continental en segunda ronda, donde se enfrentará en marzo al ganador de la eliminatoria entre el Nashville y el Atlético Ottawa canadiense.

Corregir la fragilidad defensiva

La faceta defensiva fue el principal punto débil del Inter Miami la última temporada, por lo que el club se ha movido activamente en el mercado de fichajes para reforzar esa zona y reemplazar a Alba y Busquets.

El español Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid, Sevilla o Tottenham Hotspur, entre otros, fue el elegido para sustituir a Alba, pero sufrió un grave esguince de rodilla en el primer partido de pretemporada que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego de forma indefinida.

Otras incorporaciones fueron el argentino Facundo Mura, el brasileño Micael y el centrocampista argentino David Ayala, de perfil defensivo, además del ganador del premio al mejor portero de la MLS en 2025, el canadiense Dayne St. Clair.

Y aunque Messi y Luis Suárez continúan en la punta de ataque, el equipo también fichó al goleador argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, procedente del Monterrey, además de anunciar la incorporación definitiva del argentino Rodrigo de Paul.

Un año atípico

De momento, la pretemporada sirvió para dar minutos a todos los jugadores y “tener una buena puesta a punto” antes del arranque de la MLS, indicó esta semana Mascherano.

Conocida como la ‘Gira de los Campeones’, el Inter Miami disputó tres encuentros en Perú, Colombia y Ecuador que se saldaron con una victoria (1-2 contra Atlético Nacional), un empate (2-2 con Barcelona SC) y una derrota (3-0 ante Alianza Lima).

Este 2026 será un año atípico para los clubes de la MLS, que vivirán un parón del calendario entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.