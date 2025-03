Río Grande - La defensa del título del estadounidense Brice Garnett sobre el Grand Reserve Golf Club de Río Grande a partir de este jueves en la decimoséptima edición del Puerto Rico Open no se dará necesariamente en el mismo curso, aunque siga siendo el mismo campo de juego.

La acción de la jornada inicial arrancará a las 6:45 de la mañana con los primeros jugadores que saldrán al campo, entre los que estará Ryan Brehm, campeón del Puerto Rico Open en 2022 , saliendo del hoyo número uno. Garnett tiene como ‘tee time’ las 7:18 a.m., también partiendo del primer hoyo. Los otros dos campeones en Río Grande participando en esta edición del torneo con Chesson Hadley (2014), quien partirá desde el hoyo número 10 a las 6:56 de la mañana, y George McNeill, un consecuente participante de esta parada boricua y ganador en 2012.

En lo que respecta a los puertorriqueños, el primero en partir será precisamente Nido, desde el hoyo 10, a las 8:02 a.m.

“Realmente no tengo ninguna expectativa para este año. Voy a venir a dar lo mejor de mí y jugar duro. Pienso que si hago mi juego, tengo expectativas y puedo divertirme y ser agradecido por la oportunidad, creo que me pueden ver alto en la tabla de posiciones al llegar el domingo. Solo quiero tener un buen tiempo y disfrutarlo”, agregó Nido.

“No un número en particular, pero jugar bien cada día. El número cada año (del ganador) es 20 bajo par, si tiras menos cinco cada día. No diría tanto un número en particular (como objetivo), sino divertirme, ejecutar cada tiro y ver hasta donde llego”.