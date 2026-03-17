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Boricuas dominan la ruta al Kentucky Derby con múltiples potros en el ‘Top 10′

Cinco jinetes de la isla figuran entre los principales aspirantes y podrían sumar más puntos este fin de semana

17 de marzo de 2026 - 2:00 PM

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John Velázquez ganó su último Derby en 2020, a bordo de Authentic. (Jeff Roberson)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los jinetes boricuas Jaime A. Torres, Cristian Torres, John Velázquez, Irad Ortiz Jr. y Manuel Franco tienen, al día de hoy, potros que se encuentran en el 'Top 10′ de la clasificación rumbo al Kentucky Derby.

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Otros jinetes puertorriqueños, como José Luis Ortiz, Édgar Zayas y Edwin Maldonado, también podrían entrar en el ‘Top 10′ tras este fin de semana, cuando participen en el Louisiana Derby, carrera que otorga hasta 100 puntos clasificatorios.

El Derby se correrá el 2 de mayo con un máximo de 20 potros. Los caballos candidatos han estado compitiendo en carreras clasificatorias desde 2025.

Aún con varias pruebas clasificatorias en calendario, cinco jinetes boricuas se mantienen “en los chavos”, encabezados por (Jaime) Torres junto al potro Incredibolt.

Incredibolt y Torres ocupan el segundo lugar en la clasificación tras ganar el sábado el clásico Virginia Oaks. En esa carrera, enfrentaron tráfico en gran parte del recorrido de 1 1/4 de milla y lograron definir por la valla luego de que Torres aprovechara una apertura.

En el cuarto lugar del ranking del Derby se encuentra Silent Tactics, que sería montado por (Cristian) Torres. El jinete boricua llevó a este ejemplar a la victoria en el clásico Southwest el 6 de febrero y luego a un segundo lugar en el clásico Rebel el 1 de marzo, acumulando 50 puntos.

Les siguen en el sexto, séptimo y octavo lugar Class President, Commandment e Iron Honor, montados por Velázquez, Ortiz Jr. y Franco, respectivamente. Los tres ejemplares también cuentan con 50 puntos acumulados.

Ortiz Jr., por su parte, no ha vuelto a montar desde que sufrió una caída la semana pasada en el Hipódromo Gulfstream Park, en Miami. El jinete indicó que aún presenta dolor e inflamación en la cadera.

Otros potros en manos boricuas y bien posicionados en la clasificación al Derby son Further Ado (Ortiz Jr.), Golden Tempo (José Luis Ortiz) y Renegade (Ortiz Jr.).

Las carreras clasificatorias para el Derby se extienden hasta abril, aproximadamente un mes antes de la llamada “Carrera de las Rosas”.

Del grupo de jinetes boricuas en competencia, (John) Velázquez es el único que ha ganado el evento. Lo ha conquistado en tres ocasiones, la más reciente en 2020 con Authentic, seguido ese año por Tiz the Law, montado por Manuel Franco.

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Irad OrtizJosé Luis OrtizJohn VelázquezKentucky DerbyHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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