El jinete Irad Ortiz Jr. fue llevado a un hospital tras caída en Miami
El jockey boricua sufrió una caída en la quinta carrera del Hipódromo Gulfstream Park
13 de marzo de 2026 - 8:09 PM
El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. fue llevado este jueves a un hospital de Miami tras sufrir una caída en la quinta carrera del Hipóromo Gulfstream Park de esa ciudad.
Medios de Estados Unidos adelantaron que Ortiz estaba alerta luego de la caída, pero con dolor en el área de la cadera.
No regresó a montar en el programa del jueves.
Ortiz fue desmontado en la quinta carrera, que se corrió en grama, y lanzado contra una valla removible.
Tenía otras tres montas en el programa y fue reemplazao en cada una de ellas. Había ganado una prueba en el programa.
El jinete estuvo en Puerto Rico el pasado lunes y martes para apoyar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
