DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El jinete Irad Ortiz Jr. fue llevado a un hospital tras caída en Miami

El jockey boricua sufrió una caída en la quinta carrera del Hipódromo Gulfstream Park

13 de marzo de 2026 - 8:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irad Ortiz fue desmontado en la quinta carrera. (Ramn "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. fue llevado este jueves a un hospital de Miami tras sufrir una caída en la quinta carrera del Hipóromo Gulfstream Park de esa ciudad.

RELACIONADAS

Medios de Estados Unidos adelantaron que Ortiz estaba alerta luego de la caída, pero con dolor en el área de la cadera.

No regresó a montar en el programa del jueves.

Ortiz fue desmontado en la quinta carrera, que se corrió en grama, y lanzado contra una valla removible.

Tenía otras tres montas en el programa y fue reemplazao en cada una de ellas. Había ganado una prueba en el programa.

El jinete estuvo en Puerto Rico el pasado lunes y martes para apoyar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tags
Irad OrtizHipismo puertorriqueñoMiami
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
