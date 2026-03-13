El jinete Irad Ortiz Jr. fue llevado a un hospital tras caída en Miami

El destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. fue llevado este jueves a un hospital de Miami tras sufrir una caída en la quinta carrera del Hipóromo Gulfstream Park de esa ciudad.

Medios de Estados Unidos adelantaron que Ortiz estaba alerta luego de la caída, pero con dolor en el área de la cadera.

No regresó a montar en el programa del jueves.

Ortiz fue desmontado en la quinta carrera, que se corrió en grama, y lanzado contra una valla removible.

Tenía otras tres montas en el programa y fue reemplazao en cada una de ellas. Había ganado una prueba en el programa.