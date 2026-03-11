Irad Ortiz Jr. hace una pausa en la hípica para apoyar al “Team Rubio” en el Clásico

El destacado jinete Irad Ortiz Jr. aprovechó los días libres en la hípica estadounidense para venir a la isla a ver a sus ‘panas’ en el Clásico Mundial de Béisbol.

Y de una vez tocó el tema del principal clásico de la hípica estadounidense, el Kentucky Derby, para el que ha estado montando potros con puntos de clasificación para ese evento.

Ortiz, natural del barrio La Gloria en Trujillo Alto, vino a Puerto Rico para apoyar a otro trujillano de ese mismo sector, el derecho prospecto de los Yankees de Nueva York, Elmer Rodríguez, quien lanzó ante Cuba en la jornada del lunes.

Ortiz recuerda que a sus 14 años jugaba en la casa de los padres de Elmer y que desde entonces veía al niño crecer hasta convertirse en el prospecto que es hoy.

“Tremendo muchacho”, describió Ortiz, cinco veces ganador del Premio Eclipse que reconoce anualmente al mejor jinete de la hípica estadounidense.

“Disciplinado, metiendo mano, gente humilde. Lo conozco desde nene del mismo barrio. Conozco muy bien a su papá, también gente humilde. Estoy contento con lo que le está pasando, que siga enfocado en las metas; tiene el talento. Fui joven también y pasé por esa edad y voy a ayudaro en lo pueda aportar fuera del terreno porque él sabe lo que tiene que hacer dentro”, agregó Ortiz, de 33 años, en referencia del joven serpentinero.

Los Díaz y los Ortiz tienen una amistad especial entre el béisbol y los caballos. (Cortesía/Irad Ortiz)

El apodado ‘El Radar’ también vino a ver a su amigo taponero Edwin “Sugar” Díaz, con quien comparte la pasión por el béisbol y los caballos. Además son compadres.

Ortiz describió a Díaz como un hermano, siempre pendiente tanto de sus días buenos como de los difíciles sobre la silla y en la pista.

“Estoy contento con las bendiciones que le están llegando, de verle triunfar, de cumplir sus metas, sus sueños. Es una bonita amistad, sin beneficios a cambio. La amistad sigue creciendo; somos compadres. Lo veo como un hermano, siempre está ahí, en los momentos buenos y malos. A veces uno no se siente igual y él está ahí conmigo si tengo un día malo en la pista. Sugar me suma. Es mi hermano”, describió.

Mientras tanto, Ortiz y la hípica estadounidense ya “doblan la segunda curva” rumbo al Kentucky Derby, que se correrá el 2 de mayo.

En el calendario todavía quedan varias pruebas que otorgan puntos de clasificación para el evento cumbre del hipismo estadounidense.

En el camino al Derby, Ortiz ya ha montado y ganado con un par de potros que suman puntos de clasificación, entre ellos Commandment, que actualmente se ubica cuarto en la tabla.

También mencionó a Renegade, que está duodécimo en la tabla.

“Commandment lo ha hecho muy bien desde el primer día”, dijo Ortiz sobre el potro entrenado por Brad Cox.

”Estamos contentos con el caballo. Esperamos en Dios que se mantenga en salud y condición porque el caballo ha demostrado que tiene habilidad".

Commandment ha ganado sus dos carreras como tresañero en 2026, incluyendo el clásico Fountain of Youth Stakes en febrero, que le otorgó los puntos para ubicarse cuarto en la clasificación rumbo al Derby. Tiene récord de cuatro salidas con tres victorias.

Renegade, entrenado por Todd Pletcher, perdió por apenas un cuerpo cuando era dosañero en el clásico Ramses ante Paladín, que actualmente lidera la tabla de clasificación hacia el Derby.