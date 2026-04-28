Alex Cora publica mensaje de despedida a los fanáticos de los Red Sox: “Boston, te vamos a extrañar”

Tras su sorpresivo despido como mánager de los Red Sox de Boston el pasado sábado, el boricua Alex Cora rompió el silencio este martes con un emotivo mensaje dirigido a la afición de la novena.

En sus palabras, dejó ver gratitud, respeto y un profundo vínculo con la ciudad de Boston, donde estuvo dirigiendo por poco más de siete temporadas, alcanzando el campeonato de la Serie Mundial en 2018.

“Boston, te vamos a extrañar. Gracias por hacernos parte de ti. Boston Red Sox, ustedes son el (corazón) ❤️ de ese equipo—sigan creyendo. De verdad les importa, y eso es lo que impulsa a todos en los Red Sox a darlo todo día tras día. Con respeto y cariño“, escribió el exjugador en su cuenta de X (antes Twitter).

Cora y otros cinco coaches del equipo, incluyendo al boricua Ramón Vázquez, fueron despedidos el sábado tras la victoria 17-1 ante Baltimore.

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Cora dejó al equipo en el sótano de la División Este de la Liga Americana con 10-17.

Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión garantizada de tres años y $21 millones.

Cora estaba en su octava temporada como mánager de los Red Sox. Su récord para la franquicia durante ese periodo fue de 619-541.