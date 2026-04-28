Alex Cora publica mensaje de despedida a los fanáticos de los Red Sox: “Boston, te vamos a extrañar”
El puertorriqueño fue despedido el pasado fin de semana como mánager de la novena
28 de abril de 2026 - 10:48 AM
28 de abril de 2026 - 10:48 AM
Tras su sorpresivo despido como mánager de los Red Sox de Boston el pasado sábado, el boricua Alex Cora rompió el silencio este martes con un emotivo mensaje dirigido a la afición de la novena.
En sus palabras, dejó ver gratitud, respeto y un profundo vínculo con la ciudad de Boston, donde estuvo dirigiendo por poco más de siete temporadas, alcanzando el campeonato de la Serie Mundial en 2018.
“Boston, te vamos a extrañar. Gracias por hacernos parte de ti. Boston Red Sox, ustedes son el (corazón) ❤️ de ese equipo—sigan creyendo. De verdad les importa, y eso es lo que impulsa a todos en los Red Sox a darlo todo día tras día. Con respeto y cariño“, escribió el exjugador en su cuenta de X (antes Twitter).
Cora y otros cinco coaches del equipo, incluyendo al boricua Ramón Vázquez, fueron despedidos el sábado tras la victoria 17-1 ante Baltimore.
Cora dejó al equipo en el sótano de la División Este de la Liga Americana con 10-17.
Boston, we will miss you.— Alex (@ac13alex) April 28, 2026
Gracias for making us part of you. #RedSoxNation, you are the ❤️ of that team, keep believing, you really care and that’s what pushes everyone in the @RedSox to give it all day in and day out.
With respect and love
AC
Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión garantizada de tres años y $21 millones.
Cora estaba en su octava temporada como mánager de los Red Sox. Su récord para la franquicia durante ese periodo fue de 619-541.
Ganó la Serie Mundial como dirigente de los Red Sox en 2018, cuando llevó al equipo a ganar 108 juegos en la temporada regular. En el 2021, los Red Sox jugaron para 92-70 bajo Cora.
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