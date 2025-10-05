Opinión
6 de octubre de 2025
DeportesOtros deportes
Servicio de noticias
Broncos arruinan el invicto de Eagles con una remontada de película

Un inspirado Bo Nix comandó la reacción en el cierre para sellar la segunda derrota de Filadelfia en sus últimos 22 juegos

5 de octubre de 2025 - 7:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Evan Engram, ala cerrada de los Broncos de Denver, consigue un touchdown superando al safety Andrew Mukuba, de los Eagles de Filadelfia. (Matt Rourke)
Por Dan Gelston / The Associated Press

Filadelfia - Sean Payton tenía un balón de juego en la mano y muchas historias que contar después de superar a su mentor y amigo Bill Parcells en la lista de victorias de carrera en la NFL.

RELACIONADAS

El par de entrenadores campeones del Super Bowl se reunieron recientemente y charlaron sobre jugar partidos difíciles fuera de casa contra equipos de la División Este de la Conferencia Nacional.

Los Broncos de Denver le proporcionaron a Payton una nueva historia el domingo.

Bo Nix lideró a los Broncos en tres series anotadoras en tres posesiones en el último cuarto, J.K. Dobbins corrió para una anotación de dos yardas en el período y los Broncos remontaron un déficit de 14 puntos para propinar a los Eagles de Filadelfia su primera derrota de la temporada, 21-17.

“No vas a olvidar”, dijo Payton, “simplemente estos momentos. En última instancia, para eso lo haces. Para crear recuerdos”.

Los Broncos desviaron el pase de último recurso de Jalen Hurts en la jugada final del partido, enviando a los campeones del Super Bowl a solo su segunda derrota en sus últimos 22 juegos.

“Teníamos esta sensación de que solo necesitábamos una serie. Vamos a avanzar por el campo, una jugada a la vez, vamos a armar una serie”, dijo Nix.

Nix tuvo varias de ellas en su remontada del último cuarto que ayudó a Payton a conseguir su victoria número 173 para superar a Parcells. Nix completó 9 de 10 pases para 126 yardas y tuvo un envío de anotación de 11 yardas a Evan Engram en el cuarto para sorprender a un equipo de los Eagles que colapsó totalmente en los últimos 15 minutos.

“Este es un equipo que acaba de ganar el Super Bowl”, expresó Payton. “Así que es una buena victoria”.

El propietario y CEO de los Broncos, Greg Penner, le dio a Payton el balón del juego por el hito como entrenador.

Los Broncos (3-2) tuvieron un gran golpe de suerte en su remontada cuando a los Eagles se les anuló una conversión tardía en cuarta oportunidad debido a un castigo por movimiento ilegal señalado contra el corredor Saquon Barkley. Los Eagles (4-1) se vieron obligados a despejar.

El último intento de Hurts en segunda y diez desde la yarda 29 fue desviado cuando el tiempo expiró, enviando a los jubilosos Broncos al vestuario con una victoria improbable. Nix agitó sus brazos en celebración hacia decenas de fanáticos de los Broncos vestidos de naranja que se encontraban cerca del túnel de los visitantes.

Nix lanzó para 242 yardas, una semana después de haber lanzado para un récord personal de 326 yardas y un par de touchdowns contra los Bengals, y la fórmula de Denver de una ofensiva centrada en la carrera y una defensiva dominante cobró vida en el último cuarto.

Los Broncos totalizaron solo 199 yardas y estaban abajo 17-3 al final del tercero antes de que Nix pusiera en marcha la ofensiva. Dobbins, quien siguió sus 101 yardas por tierra contra Cincinnati con 79 yardas este domingo, anotó un touchdown de 2 yardas en el cuarto para poner el marcador 17-10.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
NFLBroncos de DenverEagles de FiladelfiaFootball
ACERCA DEL AUTOR
Dan Gelston / The Associated Press
