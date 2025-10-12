Opinión
12 de octubre de 2025
90°nubes rotas
Otros deportes
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Broncos capturan nueve veces a Justin Fields y hunden a los Jets en Londres

Denver logró su tercer triunfo seguido al imponerse 13-11, mientras Nueva York cayó a 0-6 con otra decepcionante actuación ofensiva

12 de octubre de 2025 - 2:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tackle defensivo de los Broncos de Denver, Malcolm Roach, y el linebacker Nik Bonitto celebran la victoria ante los Jets de Nueva York. (Kin Cheung)
Por Ken Maguire / The Associated Press

Londres - Bo Nix lanzó un pase de touchdown temprano, Wil Lutz pateó un gol de campo decisivo al final y los Broncos de Denver capturaron a Justin Fields nueve veces, para sellar una fea victoria el domingo en Londres 13-11 ante los Jets de Nueva York, que siguen sin ganar esta temporada.



Los Broncos (4-2) ganaron su tercer partido consecutivo, pero llegaron a estar abajo 11-10 después de conceder un safety en el tercer cuarto contra unos Jets que solo lograron 82 yardas netas totales en ofensiva.

Nix, quien completó 19 de 30 pases para 174 yardas, lideró a Denver en una serie de 12 jugadas y 65 yardas que terminó con el gol de campo de 27 yardas de Lutz con poco más de cinco minutos restantes.

A pesar de una exhibición ofensiva horrenda, los Jets (0-6) aún tuvieron el balón con la oportunidad de avanzar para ganar.

Pero Fields fue capturado por Jonathon Cooper y Justin Strnad en una cuarta y ocho desde la yarda 44 de Denver después de que Aaron Glenn optara por intentar anotar en lugar de enviar a Nick Folk para un intento de gol de campo largo. Folk había acertado tres de tres en el día.

Fields tuvo dificultades durante todo el juego, completando nueve de 17 pases para solo 45 yardas. Los Jets terminaron con menos diez yardas netas de pase, la menor cantidad en cualquier juego desde que los Chargers tuvieron menos 19 contra los Chiefs de Kansas City en apenas el tercer juego de Ryan Leaf como titular en 1998.

“Nuestro juego de pase fue inexistente”, dijo Glenn después del juego.

Glenn sigue buscando su primera victoria después de convertirse la semana pasada en el primer entrenador de los Jets en comenzar su mandato con cinco derrotas. Los Jets ahora están 0-6 por tercera vez en su historia, uniéndose a los equipos de 2020 y 1996.

ACERCA DEL AUTOR
Ken Maguire / The Associated Press
