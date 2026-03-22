¡Campeón boricua! Enrique Yezué Ríos se impone en torneo internacional en Texas

El boricua Enrique Yezué Ríos se consagró campeón del torneo Youth Contender de la World Table Tennis (WTT), celebrado en Houston, Estados Unidos, informó la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa.

El título lo obtuvo en la categoría U-17, en la que también vieron acción los puertorriqueños José Rivera, Matthew Cao y Ángel Meléndez.

Cao, por su parte, alcanzó los cuartos de final.

Ríos conquistó el campeonato al vencer 3-1 al estadounidense Tanish Pedse, con parciales de 11-1, 10-12, 11-3 y 11-8.

En semifinales, avanzó tras una cerrada victoria 3-2 ante el cubano Andy Maqueira, quien llegó a estar arriba 2-1. Sin embargo, el boricua remontó el marcador y selló el triunfo con victorias en el cuarto y quinto set por 11-7 y 11-5, respectivamente.

Ríos ocupa el décimo puesto en el ranking mundial U-17 y es el segundo mejor de América, solo superado por el colombiano Emmanuel Otálvaro. No obstante, esta clasificación aún no incluye los resultados del torneo en Houston.

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La delegación de Puerto Rico en Houston también compite en la categoría U-15, tanto en la rama masculina como femenina.