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¡Campeón boricua! Enrique Yezué Ríos se impone en torneo internacional en Texas

El tenismesista se llevó el oro en la categoría U-17 del Youth Contender de la WTT celebrado en Houston

22 de marzo de 2026 - 11:52 AM

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Enrique Yezué Ríos es top 10 del ranking mundial U-17, aún sin contar su título en Houston. (Suministrada / Alberto O’Neill Silva Rivera)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día
Nota del editor

El boricua Enrique Yezué Ríos se consagró campeón del torneo Youth Contender de la World Table Tennis (WTT), celebrado en Houston, Estados Unidos, informó la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa.

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El título lo obtuvo en la categoría U-17, en la que también vieron acción los puertorriqueños José Rivera, Matthew Cao y Ángel Meléndez.

Cao, por su parte, alcanzó los cuartos de final.

Ríos conquistó el campeonato al vencer 3-1 al estadounidense Tanish Pedse, con parciales de 11-1, 10-12, 11-3 y 11-8.

En semifinales, avanzó tras una cerrada victoria 3-2 ante el cubano Andy Maqueira, quien llegó a estar arriba 2-1. Sin embargo, el boricua remontó el marcador y selló el triunfo con victorias en el cuarto y quinto set por 11-7 y 11-5, respectivamente.

Ríos ocupa el décimo puesto en el ranking mundial U-17 y es el segundo mejor de América, solo superado por el colombiano Emmanuel Otálvaro. No obstante, esta clasificación aún no incluye los resultados del torneo en Houston.

La delegación de Puerto Rico en Houston también compite en la categoría U-15, tanto en la rama masculina como femenina.

Asimismo, Puerto Rico será sede de un evento Youth Contender de la WTT del 26 al 29 de marzo, según reveló el ente federativo.

Tags
Tenis de mesaHoustonFederación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
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