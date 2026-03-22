¡Campeón boricua! Enrique Yezué Ríos se impone en torneo internacional en Texas
El tenismesista se llevó el oro en la categoría U-17 del Youth Contender de la WTT celebrado en Houston
22 de marzo de 2026 - 11:52 AM
22 de marzo de 2026 - 11:52 AM
El boricua Enrique Yezué Ríos se consagró campeón del torneo Youth Contender de la World Table Tennis (WTT), celebrado en Houston, Estados Unidos, informó la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa.
El título lo obtuvo en la categoría U-17, en la que también vieron acción los puertorriqueños José Rivera, Matthew Cao y Ángel Meléndez.
Cao, por su parte, alcanzó los cuartos de final.
Ríos conquistó el campeonato al vencer 3-1 al estadounidense Tanish Pedse, con parciales de 11-1, 10-12, 11-3 y 11-8.
En semifinales, avanzó tras una cerrada victoria 3-2 ante el cubano Andy Maqueira, quien llegó a estar arriba 2-1. Sin embargo, el boricua remontó el marcador y selló el triunfo con victorias en el cuarto y quinto set por 11-7 y 11-5, respectivamente.
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El WTT Youth Contender Humacao 2026 reunirá a más de 100 atletas de varios países en un evento que impulsa el desarrollo del tenis de mesa y proyecta a nuestra Isla en el escenario mundial.
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Ríos ocupa el décimo puesto en el ranking mundial U-17 y es el segundo mejor de América, solo superado por el colombiano Emmanuel Otálvaro. No obstante, esta clasificación aún no incluye los resultados del torneo en Houston.
La delegación de Puerto Rico en Houston también compite en la categoría U-15, tanto en la rama masculina como femenina.
Asimismo, Puerto Rico será sede de un evento Youth Contender de la WTT del 26 al 29 de marzo, según reveló el ente federativo.
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