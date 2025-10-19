¡Campeonas! Puerto Rico vence a Estados Unidos en la final femenina por equipos del Panamericano de Tenis de Mesa

El equipo nacional femenino de tenis de mesa cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Panamericano, celebrado en Rock Hill, Carolina del Sur, al coronarse campeonas con una victoria sobre Estados Unidos el domingo.

Es el primer oro de Puerto Rico por equipo desde el 2017.

Además de este resultado, el conjunto —integrado por Adriana y Fabiola Díaz, Alondra Rodríguez y Brianna Burgos— aseguró su clasificación a las Finales del Campeonato Mundial por Equipos, que se celebrarán del 28 de abril al 10 de mayo de 2026 en Londres, Inglaterra.

Este domingo, las puertorriqueñas se impusieron 3-1 sobre las estadounidenses Lily Zhang, Sally Moyland, Jessica Reyes Lai e Irene Yeoh. En su camino a la final, también superaron a Canadá y a Brasil por el mismo marcador.

Adriana abrió la serie ante Moyland, a quien derrotó 3-1 (8-11, 14-12, 11-5 y 12-10). Luego, Rodríguez cedió ante Zhang por 3-1 (11-8, 10-12, 3-11 y 1-11). Burgos puso nuevamente al frente a Puerto Rico al imponerse 3-2 (11-4, 11-5, 9-11, 5-11 y 11-5) sobre Reyes Lai. Finalmente, Adriana regresó a la mesa para sellar la victoria al vencer a Zhang por 3-2 (11-6, 9-11, 11-9, 7-11 y 11-8).

En el caso del combinado masculino —compuesto por Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Yezué Ríos y Yadier López—, logró ubicarse entre los mejores seis del continente, y también poncharon au boleto al Mundial de Londres.

Por su parte, Adriana conquistó su sexto título individual desde 2017 y añadió una medalla de bronce en dobles junto a Burgos, quien también sumó una plata en dobles mixtos al lado de Moreno.

Este resultado representa un impulso alentador para la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), cuyo presidente, Iván Santos, destacó que la entidad ha logrado concretar un relevo generacional con jugadores de gran proyección a futuro.

El equipo masculino de tenis de mesa muestra el cartel que los acredita como uno de los conjuntos que clasificó al Mundial por Equipos Londres 2026. (Suministrada / FPTM)

“La generación del relevo es prometedora”, expresó Santos al evaluar el desempeño del equipo. “Todavía le falta mucho por progresar a todos, incluyendo a Adriana, pero tienen mucha proyeccción”, agregó.

Santos destacó la juventud de los integrantes de ambos cuadros, con Adriana como la mayor, de 24 años, y Moreno como el menor, de 15. Asimismo, subrayó que la estructura administrativa de la FPTM cuenta con entrenadores jóvenes que comenzaron como jugadores y hoy guían a las nuevas generaciones que se desarrollan en los distintos clubes del país.

El federativo compartió que en los últimos años, Puerto Rico ha mantenido una presencia constante en el podio por equipos de los Campeonatos Panamericanos de Tenis de Mesa.