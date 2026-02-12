Coamo establece récord de inscritos para el Medio Maratón San Blas 2026

El tradicional Medio Maratón San Blas de Coamo alcanzó ya un récord de participantes para la edición del próximo 1 de marzo y, además de prepararse para recibir a tanta gente, la organización solicitó la colaboración de los corredores para cumplir con el plan del evento.

Hasta este jueves en la mañana se habían inscrito 4,855 corredores, lo que es un récord, informó el presidente del comité organizador de la carrera, Antonio Rodríguez.

Rodríguez añadió que las inscripciones cerrarán en 5,000 corredores.

“Cerrar de esta manera es un orgullo y nos llena de satisfacción”, indicó Rodríguez a El Nuevo Día.

El récord anterior, de 3,200 inscritos, correspondía a la edición del 2025. Si se alcanza la meta de 5,000 corredores en 2026, la nueva cifra superará en 1,800 participantes la marca previa.

Rodríguez señaló que este aumento era previsible, tomando en cuenta la inscripción del año pasado.

“Cuando terminamos la edición del 2025, nos propusimos 5,000 corredores. El cierre de inscripciones del 2025 nos dio el indicativo. Ese cierre fue temprano; se llegó temprano al máximo de 3,200 corredores. Se quedó mucha gente fuera y nos propusimos llegar a 5,000 en el 2026″, explicó Rodríguez.

La popularidad del evento ha crecido notablemente desde su fundación hace 60 años, durante la Fiesta Patronal de San Blas Illesca.

Actualmente, la fraternidad Delta Phi Delta organiza la carrera como un evento internacional, que mantiene como principales atractivos la cuesta El Ajoguillo y la solidaridad entre corredores.

El récord de inscritos también ha elevado la responsabilidad de la fraternidad organizadora y del gobierno municipal de Coamo.

Rodríguez indicó que se reforzará la salud y seguridad de los corredores aumentando la cantidad de puestos de hidratación, más cercanos entre sí, y reorganizando la transportación desde los estacionamientos hasta la zona de salida.

La carrera iniciará a las 6:00 a.m. con la categoría de sillas de ruedas, y a las 6:30 a.m. con los corredores élites.

Miles de corredores representan un reto en la organización de la carrera.

“Hemos reestructurado todas las áreas: oasis, baños, transportación, salida. El plan ya está estructurado”, aseguró Rodríguez, quien añadió que tomaron como referencia eventos internacionales con más de 5,000 participantes.

Entre los corredores confirmados se encuentra el regreso a Coamo de Alexander Torres, quien ya cumplió un periodo de suspensión, y Paola Figueroa, ganadora de la categoría nacional femenina en 2025 con un tiempo de 1:19:19 horas.

Hasta ahora, se han inscrito corredores de al menos 16 países, aunque algunos internacionales podrían no obtener visado para entrar a la isla.

El comité organizador también destacó el beneficio económico de la inscripción: 5,000 participantes x $50 genera un ingreso de $250,000, aunque Rodríguez recordó que los gastos también aumentan para cubrir hidratación, transportación y otras necesidades del evento.

“Hay una ganancia, pero conlleva un gasto mayor”, dijo.

Según el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán, los ingresos por inscripciones no generarán beneficio económico a la federación, que recientemente reorganizó su estructura para fiscalizar las carreras pedestres a través de una nueva comisión.

Rodríguez, en tanto, enfatizó que la colaboración de los corredores y la ciudadanía es fundamental para que el plan funcione, especialmente considerando que se esperan más de 5,000 asistentes en el casco del pueblo y áreas recreativas.

La carrera culminará con una fiesta musical, que también atraerá público adicional.

Por tal razón, Rodríguez solicitó la ayuda de la ciudadanía.

“El plan nuestro ya está. Ahora lo que falta es que la gente llegue temprano para que ese plan lo ejecutemos”, dijo.