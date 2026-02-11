Atleta ucraniano entrena con un casco prohibido en los Juegos de Invierno Milan Cortina

Cortina D'Ampezzo, Italia - El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych entrenó nuevamente el miércoles con su casco prohibido, un día antes del inicio de su carrera en los Juegos de Milán Cortina y con el Comité Olímpico Internacional instándolo a expresar su punto de vista de manera diferente.

Heraskevych llegó a los Juegos Olímpicos con un casco personalizado que mostraba los rostros de más de 20 atletas y entrenadores ucranianos que murieron durante la guerra de su país con Rusia, un conflicto que comenzó poco después de que terminaran los Juegos de Pekín de 2022.

Pero el COI anunció el lunes por la noche que el casco no estaría permitido en competición, citando una norma que prohíbe hacer declaraciones políticas en el campo olímpico. Heraskevych usó el casco en los entrenamientos del martes y miércoles, a sabiendas de que el COI podría, en última instancia, excluirlo de la carrera olímpica.

El COI planeaba volver a hablar con Heraskevych el miércoles para analizar qué se permitiría, según informó el portavoz Mark Adams. Adams pronunció estas palabras aproximadamente una hora antes del primer entrenamiento del día de Heraskevych, por lo que no quedó claro de inmediato cuándo se produciría dicha conversación ni si se produciría.

El COI ha instado a Vladyslav Heraskevych a manifestar su dolor por otras vías. (Steve Moore)

“Le reiteraremos las múltiples oportunidades que tiene para expresar su dolor”, dijo Adams. “Como ya comentamos, puede hacerlo en redes sociales y en conferencias de prensa en la zona mixta. Así que intentaremos hablar con él al respecto y convencerlo.

Queremos que compita. De verdad que queremos que tenga su momento. Eso es muy importante. Queremos que todos los atletas tengan su momento, y ese es el objetivo. Queremos que todos nuestros atletas tengan un campo de juego justo y equitativo.

El COI le ha ofrecido a Heraskevych la oportunidad de llevar un brazalete negro en competición como muestra de su dolor y luto por sus compatriotas, aunque este tipo de homenajes no suelen estar permitidos. Adams afirmó que esto representa un acuerdo; Heraskevych afirmó no estar interesado.