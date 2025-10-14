De Naranjito y Barranquitas los principales campeones nacionales de motocross

Juana Díaz - El naranjiteño Edwardo Morales y el barranquiteño Kevin Díaz se proclamaron campeones nacionales en las principales categorías de la Federación de Motociclismo de Puerto Rico (FMPUR).

El Campeonato Nacional 2025 concluyó el domingo en Juana Díaz, sede del octavo y último evento del calendario. Durante la temporada, las competencias también visitaron las pistas de Juncos, Las Marías y Vega Baja.

“Se botaron los dueños de pistas, arreglaron y siguieron mejorando. Fue un año muy bueno y eso ayudó mucho a los corredores”, expresó a El Nuevo Día Moisés Alicea Rivera, ganador de la categoría 250A en Juana Díaz.

De apenas 19 años, Kevin Díaz, quien debutó este año en la categoría 250A, celebró no solo su primer campeonato, sino también su regreso triunfal tras superar una lesión. “Estoy supercontento y satisfecho con el esfuerzo. Tuve una lesión en el brazo este verano, pero pude recuperarme y demostrar que sí puedo superar las caídas”, dijo Díaz, natural de Barranquitas, quien sufrió la fractura en un accidente fuera de competencia.

La lesión lo dejó fuera de la válida de Las Marías, pero aun así logró coronarse campeón con 288 puntos acumulados en siete de las ocho carreras del año. El segundo y tercer lugar fueron para Sebastián Vélez, de San Sebastián (269 puntos), y Alicea Rivera, de Naranjito (262 puntos).

En total, más de 100 competidores participaron en la jornada final en Juana Díaz, con un promedio de 90 corredores por evento a lo largo de la temporada.

Por su parte, Edwardo Morales dominó la categoría 450A, asegurando el campeonato nacional con dos victorias en la pista juanadina. Morales cerró la temporada con 350 puntos, seguido por Kevin Ceballos, de Mayagüez (297 puntos), y Christian Torres, de San Germán (277 puntos).

Morales ganó seis de las ocho competencias en su debut en la 450A, luego de haber sido campeón nacional de 250A en 2024. El piloto regresó tras perder todo el 2023 debido a una dislocación de hombro sufrida en una caída durante el Mundial de ese año en Francia.

“Honestamente, siento mucha satisfacción. Cogí la motora el día antes del evento en Juana Díaz, me acoplé bien y pude dominar ambas mangas”, comentó Morales, corredor del equipo Honda. “Tuve la oportunidad de dominar en todas las pistas. Me fue bastante bien”.

Esta fue la decimotercera temporada de Morales, de 26 años, quien compite en la Federación desde los cuatro años de edad.