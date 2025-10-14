Opinión
14 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De Naranjito y Barranquitas los principales campeones nacionales de motocross

Hubo otras 15 categorías que repartieron sus respectivos trofeos

14 de octubre de 2025 - 11:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista aérea de la pista de Juana Díaz y la competencia dentro de esta el domingo pasado. (Jorge A Ramirez Portela)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
fernando.ribas@gfrmedia.com

Juana Díaz - El naranjiteño Edwardo Morales y el barranquiteño Kevin Díaz se proclamaron campeones nacionales en las principales categorías de la Federación de Motociclismo de Puerto Rico (FMPUR).

RELACIONADAS

El Campeonato Nacional 2025 concluyó el domingo en Juana Díaz, sede del octavo y último evento del calendario. Durante la temporada, las competencias también visitaron las pistas de Juncos, Las Marías y Vega Baja.

“Se botaron los dueños de pistas, arreglaron y siguieron mejorando. Fue un año muy bueno y eso ayudó mucho a los corredores”, expresó a El Nuevo Día Moisés Alicea Rivera, ganador de la categoría 250A en Juana Díaz.

De apenas 19 años, Kevin Díaz, quien debutó este año en la categoría 250A, celebró no solo su primer campeonato, sino también su regreso triunfal tras superar una lesión. “Estoy supercontento y satisfecho con el esfuerzo. Tuve una lesión en el brazo este verano, pero pude recuperarme y demostrar que sí puedo superar las caídas”, dijo Díaz, natural de Barranquitas, quien sufrió la fractura en un accidente fuera de competencia.

La lesión lo dejó fuera de la válida de Las Marías, pero aun así logró coronarse campeón con 288 puntos acumulados en siete de las ocho carreras del año. El segundo y tercer lugar fueron para Sebastián Vélez, de San Sebastián (269 puntos), y Alicea Rivera, de Naranjito (262 puntos).

Juana Díaz fue la última parada del campeonato, que también incluyó competencias en Juncos, Las Marías y Vega Baja.Más de la acción del motocross en Juana Díaz.La acción del evento el domingo en Juana Díaz.
1 / 13 | Motores, saltos y pasión: imágenes del Campeonato Nacional de Motocross. Juana Díaz fue la última parada del campeonato, que también incluyó competencias en Juncos, Las Marías y Vega Baja. - Jorge A Ramirez Portela

En total, más de 100 competidores participaron en la jornada final en Juana Díaz, con un promedio de 90 corredores por evento a lo largo de la temporada.

Por su parte, Edwardo Morales dominó la categoría 450A, asegurando el campeonato nacional con dos victorias en la pista juanadina. Morales cerró la temporada con 350 puntos, seguido por Kevin Ceballos, de Mayagüez (297 puntos), y Christian Torres, de San Germán (277 puntos).

Morales ganó seis de las ocho competencias en su debut en la 450A, luego de haber sido campeón nacional de 250A en 2024. El piloto regresó tras perder todo el 2023 debido a una dislocación de hombro sufrida en una caída durante el Mundial de ese año en Francia.

“Honestamente, siento mucha satisfacción. Cogí la motora el día antes del evento en Juana Díaz, me acoplé bien y pude dominar ambas mangas”, comentó Morales, corredor del equipo Honda. “Tuve la oportunidad de dominar en todas las pistas. Me fue bastante bien”.

Esta fue la decimotercera temporada de Morales, de 26 años, quien compite en la Federación desde los cuatro años de edad.

Otros campeones nacionales fueron Neryleana Andújar (Mujeres 12+), Fabián Hernández (125 All Star), Maiky Cabrero (250B), Adrián Rodríguez Medina (250C y 450C), Damián Santiago (450B), Abrahim Rodríguez Suero (50A), Darío González (50B), Lenac Latorre (65A), Alejandro Román (65B), Sebastián Rosado (85A), Eyden González (85B), Luis Graña (Veteranos 35+) y Kevin Burgemeister (Veteranos 65+).

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
