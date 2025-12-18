Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desestiman demanda del semifondista Ryan Sánchez contra la Federación de Atletismo

El Tribunal de Primera Instancia determinó que el caso no le compete, reforzando la autonomía del deporte

18 de diciembre de 2025 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El atleta Ryan Sánchez cumple una suspensión de seis meses. (Carlos Giusti/Staff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La demanda del semifondista Ryan Sánchez ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) fue desestimada por falta de jurisdicción.

RELACIONADAS

La desestimación representa una nueva acción de respeto a la autonomía jurídica del deporte, el cual cuenta con organismos legales, tanto locales como internacionales, para atender este tipo de controversias.

Sánchez solicitaba la anulación de la suspensión provisional impuesta en su contra por Fapur.

Este diario obtuvo copia de la sentencia emitida este miércoles, en la cual se establece que existen foros jurídicos deportivos que son los llamados a atender el reclamo del atleta.

“En consecuencia, se dicta sentencia desestimando la demanda en su totalidad, al amparo de la Regla 10.2, por falta de jurisdicción”, lee lel documento emitido por el juez Anthony Cuevas Ramos.

Sánchez se encuentra suspendido por Fapur desde septiembre. Ese mes, la federación anunció una nueva medida disciplinaria contra el corredor de 800 metros, luego de que este incumpliera una sanción previa que le prohibía participar en competencias locales e internacionales durante un periodo de tres meses.

“Debemos concluir que, independientemente de la veracidad sobre haber cumplido el término de suspensión impuesto mediante la sanción disciplinaria del 23 de abril de 2025, la sanción que se cuestiona en este foro fue emitida mediante resolución debidamente notificada, y con la advertencia del curso de acción que debía seguirse, lo que tiene el efecto de impedir la intervención del Tribunal en el asunto. La jurisdicción, según lo acordaron las partes, es el TAAD y posteriormente el CAS”, señala la sentencia.

El TAAD es el Tribunal de Arbitraje y Apelación Deportiva del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), mientras que el CAS es la Corte de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza.

Ryan Sánchez en acción durante los Juegos Panamericanos en 2023.
Ryan Sánchez en acción durante los Juegos Panamericanos en 2023. (Ramon "Tonito" Zayas)

Sánchez ha sido uno de los principales corredores de 800 metros del país durante los últimos ocho años, junto al también inactivo Wesley Vázquez.

El atleta fue medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y 2023, así como en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante este año, el TAAD ha atendido casos contra la Federación Puertorriqueña de Natación, específicamente la sanción impuesta a su exsubtesorera Vanessa Morales Rosa, así como un caso contra el Baloncesto Superior Nacional (BSN) relacionado con la elegibilidad del jugador Tai Odiase.

También es recordado el caso de desafiliación ocurrido en 2024 entre la Federación Puertorriqueña de Fútbol y el Copur, el cual fue atendido por el CAS.

No obstante, en fechas recientes han surgido casos deportivos en los que los tribunales de Puerto Rico sí han decidido intervenir.

