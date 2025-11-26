El boricua Isiah Pacheco regresará con los Chiefs para el Día de Acción de Gracias

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo que espera que su principal corredor regrese de una lesión de rodilla que le costó tres partidos para el duelo del jueves. Pacheco inició los primeros ocho encuentros de la temporada y acumula 329 yardas por tierra y un touchdown.

“Veremos cómo le va”, dijo Reid antes de la primera práctica oficial de la corta semana. Va a jugar. Cuánto, no puedo decirlo ahora mismo. Veremos cómo se siente”.

Pacheco volvió a entrenar la semana pasada, pero no jugó en la victoria en tiempo extra del domingo ante los Colts, cuando Kareem Hunt acarreó el balón 30 veces —la mayor cantidad de su carrera— para 104 yardas y un touchdown, una carga de trabajo pesada para él con tan poco tiempo de recuperación.

PUBLICIDAD

Los Chiefs (6-5) también cuentan con Clyde Edwards-Helaire y el novato Brashard Smith, pero ninguno ha sido una pieza importante en la ofensiva. Por eso recayó en Hunt, de 30 años, la responsabilidad de aportar casi por sí solo algo de equilibrio al ataque de Kansas City.

“Estoy orgulloso de él. Está entero, lo cual es algo positivo”, dijo Reid con una sonrisa. “Lo está haciendo bien. Solo demuestra lo que ha invertido en esto, creo yo, a esa edad y en esa posición. Esos muchachos normalmente no duran mucho tiempo siendo productivos como lo fue él esta semana”, añadió.

Los Chiefs se han inclinado fuertemente hacia el juego aéreo toda la temporada, aunque parte de eso tiene que ver con las jugadas de opción de carrera y pase del libro de jugadas, que a menudo producen lanzamientos profundos. Pero con Hunt consiguiendo yardas duras en la victoria 23-20 sobre Indianápolis, los Chiefs pudieron abrir el ataque aéreo, y Patrick Mahomes terminó lanzando para un máximo de la temporada de 352 yardas.

“Bromeamos con él, 30 acarreos para alguien que ya no es un jovencito”, destacó el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy, sobre Hunt. “Pero es muy duro. Es una parte muy valiosa de esta ofensiva”, sentenció.