DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El caso Michael Jordan deja sin comisionado a NASCAR

Steve Phelps dejará el cargo a fin de mes tras el acuerdo legal con escuderías, incluida una copropiedad del seis veces campeón de la NBA

6 de enero de 2026 - 12:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Jordan, al centro, habla frente al tribunal federal de Charlotte, Carolina del Norte, después de que NASCAR llegara a un acuerdo en una demanda antimonopolio con dos equipos de automovilismo, incluido uno copropiedad de "MJ". (Jenna Fryer)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El comisionado de la NASCAR, Steve Phelps, renunciará a su cargo a finales de este mes, después de que el pasado diciembre la organización de automovilismo de carreras estadounidenses alcanzara un acuerdo con varias escuderías, una de ellas copropiedad de Michael Jordan, tras ser demandada por monopolio excesivo.

“(Steve) Phelps tomó la decisión personal de retirarse de la compañía y de su cargo como comisionado del deporte motor más importante de Estados Unidos. Phelps, quien se unió a NASCAR en 2005, dejará la compañía a finales de mes”, indicó este jueves la entidad en un comunicado.

La declaración no anunció un sucesor de Phelps y señaló que sus responsabilidades recaerán sobre el equipo directivo “excepcional” que posee actualmente la organización.

“Como aficionado de toda la vida a las carreras, me llena de orgullo haber sido el primer comisionado de la NASCAR y haber liderado nuestro gran deporte a través de tantos desafíos, oportunidades y logros increíbles a lo largo de mis 20 años”, dijo por su parte el comisionado.

NASCAR destacó la transformación del calendario y la ampliación de la presencia internacional como algunos de los principales éxitos de la etapa de Phelps.

Sin embargo, no hizo referencias al reciente juicio que la organización enfrentó tras las acusaciones de dos equipos, incluido uno del que Jordan es copropietario, que demandaron a NASCAR por violar la ley anti-monopolio estadounidense al restringir la competencia mediante cláusulas de exclusividad, control abusivo de ingresos y acceso a las carreras.

El juicio concluyó el pasado 11 de diciembre después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

En su transcurso se descubrió que Phelps había llamado “payaso” y “paleto estúpido” a la leyenda de la NASCAR y miembro del Salón de la Fama, Richard Childress, quien es actualmente propietario de un equipo en la competición, según The Athletic.

El caso amenazaba con transformar la popular serie de carreras estadounidense en caso de que el juez diera la razón a los equipos.

NascarMichael JordanBulls de ChicagoNBABaloncesto
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
