El Copur celebra en Casa Olímpica la exitosa delegación de Asunción 2025

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebró este jueves los logros que conquistó en Asunción 2025, de donde surgieron atletas juveniles que aspiran a llegar al final del ciclo olímpico en Los Ángeles 2028.

La delegación logró 27 medallas, siete de esas de oro, incluida la del velocista José Figueroa, quien además clasificó al Mundial adulto de atletismo el mes próximo y es una de las figuras juveniles con más proyección en la isla.

“Estamos trabajando para eso. Cada año es distinto. Vamos a ver los obstáculos que nos traen los otros. Pero definitivamente, de aquí a tres años aspiramos a hacer también la marca mínima o clasificar”, dijo el mayagüezano.

Figueroa fue reseñado en la Casa Olímpica como uno de los “Atletas Destacados”. En esa sección, además, fueron mencionados la esgrimista Gabriela Hwang, la karateca Elysia Hernández y la tenismesista Edmarie León, entre otros.

Previo a los Juegos Olímpicos, el ciclo tiene, igualmente, en calendario los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 en Santo Domingo y los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima.

La delegación que representó a Puerto Rico en Asunción posa para el lente de El Nuevo Día. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Figueroa es uno de los líderes de la delegación de Asunción 2025, que se compuso de 109 atletas, entre esas 53 mujeres, 65 varones y que vio acción en el 75 por ciento de los deportes del programa del evento.

Conociendo la calidad de la delegación, la competitividad en la zona, como la del atletismo, por ejemplo, en la que Estados Unidos y Jamaica son potencias mundiales, Figueroa cree que este grupo proyecta.

“Es una delegación de excelencia, una generación que a tan temprana edad, entre 18 y 22 años, está creciendo en cualquier disciplina y poniendo el alto el nombre de Puerto Rico. Vamos a seguir creciendo, sumando. Queremos un mejor Puerto Rico para nosotros y para los que vengan. Sé que esta delegación se va a estar viendo en todo el ciclo olímpico”, destacó Figueroa.