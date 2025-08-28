Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Copur celebra en Casa Olímpica la exitosa delegación de Asunción 2025

El organismo reconoció al grupo de atletas que trajo 27 medallas para Puerto Rico

28 de agosto de 2025 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Figueroa festeja con sus medallas en la actividad en la Casa Olímpica. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebró este jueves los logros que conquistó en Asunción 2025, de donde surgieron atletas juveniles que aspiran a llegar al final del ciclo olímpico en Los Ángeles 2028.

RELACIONADAS

La delegación logró 27 medallas, siete de esas de oro, incluida la del velocista José Figueroa, quien además clasificó al Mundial adulto de atletismo el mes próximo y es una de las figuras juveniles con más proyección en la isla.

“Estamos trabajando para eso. Cada año es distinto. Vamos a ver los obstáculos que nos traen los otros. Pero definitivamente, de aquí a tres años aspiramos a hacer también la marca mínima o clasificar”, dijo el mayagüezano.

Figueroa fue reseñado en la Casa Olímpica como uno de los “Atletas Destacados”. En esa sección, además, fueron mencionados la esgrimista Gabriela Hwang, la karateca Elysia Hernández y la tenismesista Edmarie León, entre otros.

Previo a los Juegos Olímpicos, el ciclo tiene, igualmente, en calendario los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 en Santo Domingo y los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima.

La delegación que representó a Puerto Rico en Asunción posa para el lente de El Nuevo Día.
La delegación que representó a Puerto Rico en Asunción posa para el lente de El Nuevo Día. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Figueroa es uno de los líderes de la delegación de Asunción 2025, que se compuso de 109 atletas, entre esas 53 mujeres, 65 varones y que vio acción en el 75 por ciento de los deportes del programa del evento.

Conociendo la calidad de la delegación, la competitividad en la zona, como la del atletismo, por ejemplo, en la que Estados Unidos y Jamaica son potencias mundiales, Figueroa cree que este grupo proyecta.

“Es una delegación de excelencia, una generación que a tan temprana edad, entre 18 y 22 años, está creciendo en cualquier disciplina y poniendo el alto el nombre de Puerto Rico. Vamos a seguir creciendo, sumando. Queremos un mejor Puerto Rico para nosotros y para los que vengan. Sé que esta delegación se va a estar viendo en todo el ciclo olímpico”, destacó Figueroa.

Puerto Rico cerró Asunción 2025 en el Top 10 del medallero global. También logró siete clasificaciones automáticas de atletas en eventos individuales para Lima 2027.

Tags
COPURJuegos Centroamericanos y del CaribeJuegos Panamericanos
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: