El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no se plantea la posibilidad de pedir la sede de los Juegos Panamericanos 2027, pues reconoce que el país no está preparado para albergar una justa de esta magnitud.

Panam Sports, ente que rige los Juegos Panamericanos, anunció el miércoles que le retiraban la sede de la competencia de 2027 a la ciudad colombiana de Barranquilla, por “los innumerables incumplimientos del contrato vigente”.

Sara Rosario, presidenta del Copur, expresó que aunque un evento como unos Panamericanos “sería una gran oportunidad”, entiende que el país no posee la capacidad económica para pedir la sede, además de que no cuenta con las instalaciones adecuadas para albergar las competencias a este nivel.

“Me encantaría, pero no lo veo viable. Me encanta que Puerto Rico sea sede de grandes eventos, y un evento como los Juegos Panamericanos sería una gran oportunidad. Pero realmente en este momento, con la economía que vivimos y (la falta de) las instalaciones deportivas a nivel panamericano, de una villa... Nos falta mucho para volver a aspirar a unos Juegos Panamericanos”, expresó Rosario a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Los Juegos Panamericanos han tenido sedes extraordinarias en los últimos años. El nivel de inversión de los países cada vez es más alto, al igual que la calidad de los atletas porque se llevan a cabo las clasificaciones olímpicas. Así que no, en este momento no lo vemos”, reiteró la líder olímpica.

Panam Sports explicó a través de un comunicado de prensa que Colombia había pedido una extensión en octubre para poder cumplir con el convenio pactado. Esa petición fue aceptada y vencía los días 30 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024.

En la historia, Puerto Rico solo ha albergado en una ocasión los Juegos Panamericanos. Aconteció en 1979.

Panam Sports agregó que nuevos plazos quedaron sin respuesta, por lo que el comité ejecutivo “tomó la decisión inquebrantable de retirar los derechos para ser la ciudad sede de los Juegos continentales en 2027″ a la ciudad de Barranquilla.

Al momento se desconocen los próximos pasos que tomará Panam Sports. La edición más recientes de los Panamericanos se realizaron en Santiago de Chile entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 2023. Según informes de prensa, Chile invirtió más de $700 millones en el evento.

Puerto Rico albergó los Panamericanos de 1979, cuya sede fue en San Juan y con otras actividades en los pueblos de Bayamón, Caguas, Guaynabo, Trujillo Alto, Coamo y Ponce.

De hecho, la isla anunció en enero 2013 que pedirían la edición de 2023, pero desistieron de la idea debido a la falta de liquidez económica.

Rosario recordó que las gestiones que se hicieron para conseguir la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 -que finalmente se llevaron a cabo en San Salvador, El Salvador, entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2023- no fueron exitosas debido a que no se consiguió el financiamiento necesario.

PUBLICIDAD

Los pasados Centroamericanos quedaron sin país que los albergara luego que Panamá desistiera de su organización debido a la crisis sanitaria que supuso la pandemia del COVID-19. Esto llevó a que Centro Caribe Sports, organismo que organiza el evento regional, a buscar una sede alterna.

“Nosotros aspiramos a salvar la sede de los Juegos Centroamericanos, que finalmente fueron el año pasado en San Salvador, y no pudimos alcanzar un presupuesto de $70 millones, pues menos puedo aspirar a tener un presupuesto mayor que se necesita para unos Juegos Panamericanos. Así que no, no lo veo viable”, insistió Rosario.

Puerto Rico sí albergo los Centroamericanos y del Caribe de 2010.