El Cura “bendice” el Clásico Navidad en un emocionante final

El ejemplar El Cura realizó un último y decisivo esfuerzo bajo la monta de Nicky Figueroa para imponerse en el Clásico Navidad, celebrado este domingo en el Hipódromo Camarero.

La carrera correspondió a la edición número 87 del tradicional evento y resultó ser un cierre emocionante para la jornada.

Con esta victoria, El Cura extendió su invicto a cinco triunfos en igual número de presentaciones, incluyendo el Clásico Puerto Rico Futurity disputado en octubre.

A pesar de enfrentar dificultades en la primera parte del recorrido, el potro respondió en la segunda curva y logró superar a Cobrando y Consistencia en una llegada cerrada.

“Cuando le pedí al mío, tiró otro cambio —como decimos— y al entrar en la recta supe que íbamos a ganar”, expresó Figueroa durante la transmisión televisiva. “Sentía que no me estaba dando el 100 por ciento, pero cuando le pedí, respondió”.

PUBLICIDAD

El tiempo oficial fue de 1:48.06 para la distancia de 1 1/16 de milla, en una carrera reservada para dosañeros nativos, con una bolsa de $80,000. El Cura es entrenado por Edwin Texidor hijo, quien se mostró visiblemente emocionado tras la victoria y agradeció al equipo médico por el trabajo realizado para superar situaciones físicas previas a la carrera.