El Cura “bendice” el Clásico Navidad en un emocionante final
El potro nativo finalizó la temporada de dosañeros como el más destacado de la división
25 de diciembre de 2025 - 7:17 PM
25 de diciembre de 2025 - 7:17 PM
El ejemplar El Cura realizó un último y decisivo esfuerzo bajo la monta de Nicky Figueroa para imponerse en el Clásico Navidad, celebrado este domingo en el Hipódromo Camarero.
La carrera correspondió a la edición número 87 del tradicional evento y resultó ser un cierre emocionante para la jornada.
Con esta victoria, El Cura extendió su invicto a cinco triunfos en igual número de presentaciones, incluyendo el Clásico Puerto Rico Futurity disputado en octubre.
A pesar de enfrentar dificultades en la primera parte del recorrido, el potro respondió en la segunda curva y logró superar a Cobrando y Consistencia en una llegada cerrada.
“Cuando le pedí al mío, tiró otro cambio —como decimos— y al entrar en la recta supe que íbamos a ganar”, expresó Figueroa durante la transmisión televisiva. “Sentía que no me estaba dando el 100 por ciento, pero cuando le pedí, respondió”.
El tiempo oficial fue de 1:48.06 para la distancia de 1 1/16 de milla, en una carrera reservada para dosañeros nativos, con una bolsa de $80,000. El Cura es entrenado por Edwin Texidor hijo, quien se mostró visiblemente emocionado tras la victoria y agradeció al equipo médico por el trabajo realizado para superar situaciones físicas previas a la carrera.
“Gracias al doctor García Blanco, que hizo un gran trabajo. Se trabajó duro con el caballo antes de la carrera y ganamos. Ahora vamos a darle un descanso. Querían que perdiera el invicto hoy, pero se quedaron con las ganas”, dijo Texidor, al tiempo que dedicó el triunfo a su familia. “Estamos cinco de cinco y es el dosañero campeón de Puerto Rico”, concluyó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: