DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Cura “bendice” el Clásico Navidad en un emocionante final

El potro nativo finalizó la temporada de dosañeros como el más destacado de la división

25 de diciembre de 2025 - 7:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cura se impuso a otros seis dosañeros para coronarse campeón de la división. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El ejemplar El Cura realizó un último y decisivo esfuerzo bajo la monta de Nicky Figueroa para imponerse en el Clásico Navidad, celebrado este domingo en el Hipódromo Camarero.

La carrera correspondió a la edición número 87 del tradicional evento y resultó ser un cierre emocionante para la jornada.

Con esta victoria, El Cura extendió su invicto a cinco triunfos en igual número de presentaciones, incluyendo el Clásico Puerto Rico Futurity disputado en octubre.

A pesar de enfrentar dificultades en la primera parte del recorrido, el potro respondió en la segunda curva y logró superar a Cobrando y Consistencia en una llegada cerrada.

“Cuando le pedí al mío, tiró otro cambio —como decimos— y al entrar en la recta supe que íbamos a ganar”, expresó Figueroa durante la transmisión televisiva. “Sentía que no me estaba dando el 100 por ciento, pero cuando le pedí, respondió”.

El tiempo oficial fue de 1:48.06 para la distancia de 1 1/16 de milla, en una carrera reservada para dosañeros nativos, con una bolsa de $80,000. El Cura es entrenado por Edwin Texidor hijo, quien se mostró visiblemente emocionado tras la victoria y agradeció al equipo médico por el trabajo realizado para superar situaciones físicas previas a la carrera.

“Gracias al doctor García Blanco, que hizo un gran trabajo. Se trabajó duro con el caballo antes de la carrera y ganamos. Ahora vamos a darle un descanso. Querían que perdiera el invicto hoy, pero se quedaron con las ganas”, dijo Texidor, al tiempo que dedicó el triunfo a su familia. “Estamos cinco de cinco y es el dosañero campeón de Puerto Rico”, concluyó.

Tags
Hipódromo CamareroCaballosHipismoHipismo puertorriqueño
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
