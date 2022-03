Río Grande - El estadounidense Ryan Brehm se convirtió en el nuevo campeón del torneo de golf Puerto Rico Open al cerrar con una tarjeta total de 268 golpes, 20 bajo par, en el torneo que se llevó a cabo hasta este domingo en el Grand Reserve Golf & Country Club.

El competidor de 35 años, que se acreditó su primer torneo del PGA Tour, tuvo una ronda inmaculada hoy en la que se sobrepuso a las condiciones del tiempo y tiró birdies en los hoyos 1, 5, 9, 10 y 11 para cerrar con 67 golpes, 5 bajo par.

En segunda posición quedó Max McGreevy, también de Estados Unidos, que firmó la cuarta ronda con 69 golpes, 3 bajo par, para un total de 274 (-14). Otros dos estadounidenses, Brandon Wu y Brandon Wu, quedaron empatados en tercera posición con tarjeta total de 275 (-13).

En entrevista con los medios, Brahm reconoció que había tenido una semana especial en Puerto Rico y expuso que la clave para obtener este campeonato fue el haber crecido en el deporte desde la primera vez que compitió en la isla en 2017.

“La clave fue que he crecido. No soy el mismo jugador que estuvo aquí en el 2017. Esperaba más de mí. Sé que esto me abrirá muchas puertas y me traerá nuevos retos”, dijo el deportista, que compitió por cuarta ocasión en el Puerto Rico Open.

En el 2017, no hizo el corte. Mientras, en el 2020 terminó empate en la posición 35 y el pasado año cerró empate en la posición 11.

El jugador concedió que lo más difícil para él fueron las condiciones del tiempo. “Dios mío. Fue una locura allá afuera”, apuntó, aunque sostuvo que eso lo ayudó a mentalizarse y hacer los tiros.

Brehm se llevó el premio de $666,000 que se otorga al ganador.

Brehm tomó el comando en el presente torneo desde el viernes cuando cerró la segunda ronda con tarjeta de 67 golpes, 5 bajo par, para un total de 133 toques.

Hoy salió como líder con 201 golpes, 15 bajo par.