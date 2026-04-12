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prima:El football renace en Puerto Rico tras el huracán María y la pandemia: “Estamos creciendo de nuevo”

La Puerto Rico American Football Alliance consolida su desarrollo con cerca de 600 participantes en los terrenos de Ciudad Deportiva Roberto Clemente

12 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Luego de los golpes que recibió el deporte puertorriqueño con el paso del huracán María en 2017 y con la pandemia del COVID-19 en 2020, la práctica del football americano ha experimentado un resurgir sobre los cimientos de la Puerto Rico American Football Alliance (PRAFA).

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Antolín Maldonado Ríos
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Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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