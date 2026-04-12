Luego de los golpes que recibió el deporte puertorriqueño con el paso del huracán María en 2017 y con la pandemia del COVID-19 en 2020, la práctica del football americano ha experimentado un resurgir sobre los cimientos de la Puerto Rico American Football Alliance (PRAFA).
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El football renace en Puerto Rico tras el huracán María y la pandemia: “Estamos creciendo de nuevo”
La Puerto Rico American Football Alliance consolida su desarrollo con cerca de 600 participantes en los terrenos de Ciudad Deportiva Roberto Clemente
12 de abril de 2026 - 11:10 PM