El judoca no vidente Luis Jabdiel Pérez se prepara una cargada agenda deportiva en este 2023, en lo que representa su último ciclo olímpico antes de retirarse.

Pérez, que ha representando al país en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, planifica llegar hasta París 2024 para luego dedicarse a otras cosas.

“Este va a ser ya parte de mi último ciclo como atleta para hacer otras cosas, y creo que mentalmente me he ido preparando para hacer otras cosa”, dijo Pérez, quien ya está recuperado de una lesión en un hombro que sufrió el año pasado.

“Es una decisión difícil y creo que no me va a dar nostalgia hasta que se acerque el momento. Por eso este año me lo quiero disfrutar al máximo. Dar lo mejor de mí a nivel competitivo y poder tener los mejores resultados porque queremos clasificar a París 2024”, agregó el deportista durante un partido de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) entre los Criollos y los Cangrejeros de Santurce el lunes en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas.

Ese día, Pérez compartió como un miembro más de la novena cagüeña. Entre sus funciones estuvo entregar la alineación a los árbitros y hacer el primer lanzamiento.

En cuanto a las competencias para este año, compartió que empieza en Egipto en marzo y al siguiente mes va para Azerbaiyán. En junio viajará a Alemania y en agosto irá al Mundial en Inglaterra. Cierra su año en noviembre con los Juegos Parapanamericanos de Santiago, en Chile.

“Ya comenzó el ciclo olímpico. Quedamos noveno a nivel mundial en noviembre en Azerbaiyán y ahora tenemos una cargada agenda deportiva”, manifestó.

Contento con su participación en “Burbu Nite”

Pérez -junto a su esposa Jey Irizarry- mantiene una sección titulada “Las cosas que no se ven” en el programa “Burbu Nite”, de la presentadora televisiva Angelique “Burbu” Burgos y que se transmite por Wapa Televisión.

Para el competidor es una nueva etapa que lo llena de satisfacción porque le permite demostrarle al público que las personas no videntes tienen una vida como la de cualquier persona.

“Estamos presentando lo que es nuestra vida como padres, como pareja y como atletas ciegos. Compartimos todo tipo de contenido para demostrarle a la sociedad que somos personas útiles. Vamos de compras, viajamos, que hacemos cosas solos y podemos ser independientes”, manifestó Pérez, que tuvo palabras de agradecimiento para Burgos y su equipo de producción por ofrecerles esta oportunidad.

“Para mí es un gran reto porque mucha gente no sabía que hacían los ciegos. Muchos piensan que están en su casa, que no salen, que no se educan, que no están a la moda, que no janguean, que no tienen una vida cotidiana como el resto. Pero en mi caso y en el de muchos ciegos que he conocido, eso no es así”, expuso Pérez.