5 de septiembre de 2025
Deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El medallista olímpico Sebastián Rivera reaparecerá en el Campeonato Mundial de Lucha

Un total de seis representantes de Puerto Rico participarán en el certamen mundialista en Croacia desde la próxima semana

5 de septiembre de 2025

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sebastián Rivera, medallista de bronce en París 2024, está sembrado sexto en su categoría en el Mundial, que inicia la semana próxima en Croacia. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El medallista en París 2024, el luchador Sebastián Rivera, reaparecerá la próxima semana en el Campeonato Mundial de Lucha en Croacia, que representa su primera competencia desde los Juegos Olímpicos en agosto pasado.

Rivera conquistó la presea de bronce en la cita olímpica en los 65 kilogramos.

Otros cinco luchadores, todos en el estilo libre, participarán en el Mundial, con sede en Zagreb, desde el 13 de septiembre.

En el grupo de competidores también figura Darian Cruz, semifinalista en París 2024 en la división de 57 kilogramos.

Rivera y Cruz están sembrados sexto y quinto, respectivamente, en el Mundial. Esas posiciones les son favorables a la hora de hacer los pareos de combates.

A la Federación de Luchas de Puerto Rico no le preocupa el hecho de que Rivera llegue al Mundial sin haber competido en el año.

Su presidente Obed Santana dijo que acordó con los atletas -que volverán a hacer campaña olímpica- a utilizar gran parte de este año a entrenar y a sanar lesiones para estar listos hacia el resto del ciclo.

Eso es un hecho”, dijo Santana a El Nuevo Día.

Según Santana, Rivera y los luchadores de divisiones olímpicas están comprometidos a competir aquí en noviembre en una competencia nacional que servirá de eliminación para el torneo en diciembre en Panamá, que repartirá boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Santana abundó que la preparación y condición de Rivera no están en duda porque la Federación le gestionó una pareja de entrenamiento de origen ruso. También dijo que Rivera se mantiene en gimnasios gracias a su trabajo como coach asistente del equipo de lucha de la Universidad de Columbia en Nueva York.

“Debe estar preparado. La preparación está”, dijo.

En 2024, Rivera hizo solamente dos torneos, incluyendo la competencia olímpica, y terminó subiendo al podio en París.

En 2023, Rivera hizo tres eventos previo al Mundial en Serbia. De allí salió con la medalla de plata.

Rivera, de 27 años, había sido semifinalista en el Mundial de 2022.

Los otros cuatro luchadores de Puerto Rico en el Mundial son Jonovan Smith (125 kilogramos), Ethan Ramos (86 kilogramos), Michael Labriola (79 kilogramos) y Dylan Shawver (61 kilogramos).

Darian Cruz, semifinalista en París 2024, está sembrado quinto en la división de 57 kilogramos previo al Mundial 2025.
Darian Cruz, semifinalista en París 2024, está sembrado quinto en la división de 57 kilogramos previo al Mundial 2025. (Xavier Araújo)

Cruz, por su parte, estuvo activo en junio en el Grand Prix de España, en donde logró la medalla de oro en los 57 kilogramos.

Por cierto. Smith también logró una medalla de bronce en ese Grand Prix de España.

Smith está clasificado octavo para el Mundial en la división de 125 kilogramos.

No habrá participación boricua en la modalidad grecoromano ni en la rama femenina. Santana dijo que los atletas eran muy jóvenes como para inscribirlos en el Mundial.

Algunas féminas estuvieron activas en el Grand Prix de España. Leilani Hernández luchó en España y logró una medalla de bronce. Otras también participaron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
viernes, 5 de septiembre de 2025
