Eloy Benítez y Gladymar Torres no adelantan de ronda en el Mundial de Atletismo 2025

Los velocistas boricuas Eloy Benítez y Gladymar Torres no adelantaron este sábado a las semifinales en sus respectivas pruebas de 100 metros en el primer día de competencia del Campeonato Mundial de Tokio 2025.

Ambos debutaron en el certamen mundialista.

Torres, en su caso, sí clasificó a los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Benítez terminó en la sexta posición en su heat con registro de 10.23 segundos. Estuvo cerca de avanzar a las semifinales.

El colombiano Ronal Longa fue el último en clasificar y lo hizo con tiempo de 10.21 segundos.

Benítez ocupó el encasillado 31 entre los 56 que corrieron en la prueba.

La marca personal (y también nacional) de Benítez es de 9.95 segundos, que lo convirtió en el primer puertorriqueño en correr por debajo de los 10 segundos.

En las preliminares, el sudafricano Gift Leotlel hizo el mejor tiempo con 9.87 segundos, mientras el estadounidense Noah Lyles fue el cuarto mejor con 9.95 segundos.

Mientras, Torres también finalizó en el sexto puesto en su heat con 11.52 segundos.

El récord personal de Torres es de 11.12 segundos, registrado en París 2024. También es la marca nacional.

Torres ocupó la posición 44 entre las 60 competidoras en la prueba.

Los mejores 26 tiempos clasificaron a las semifinales. El último puesto clasificatorio lo ocupó la canadiense Audrey Leduc con 11.26 segundos.

García debuta en marcha

En la primera jornada del Mundial, Naomi García también debutó y finalizó en la posición 38 con tiempo de 3:21:57 horas en la marcha de 35 kilómetros.

La mejor marca de García es de 3:11:43 horas, registrado en mayo pasado.

Un total de nueve competidoras no completaron la ruta.

En tanto, Alysbeth Félix y Paola Fernández, en salto largo, ocuparon las posiciones 13 y 14, respectivamente.