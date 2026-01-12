¿Empatía o falta de profesionalismo? El comentario que dividió una rueda de prensa de la NFL

Lo que debía ser una pregunta más en una rueda de prensa de la NFL terminó convirtiéndose en tema de debate. Una periodista que cubre a los Jaguars de Jacksonville provocó una avalancha de comentarios: para algunos, su intervención fue un 'fumble’; para otros, un 'touchdown’.

La controversia surgió porque la periodista utilizó su turno al micrófono en la conferencia de prensa de los Jaguars para decir —en lugar de preguntar— al dirigente del equipo Liam Coen lo buen técnico y persona que es.

La rueda de prensa se llevó a cabo tras la eliminación de los Jaguars el domingo, luego de la derrota 27-24 en uno de los partidos de wild card.

Durante su intervención, la reportera, cuyo nombre es Lynn Jones del medio “Free Press Of Jacksonville”, elogió a Coen por el trabajo realizado durante la temporada, destacó sus cualidades humanas y lo animó a mantener la cabeza en alto. Además, alentó a la comunidad de los Jaguars a reconocer que Coen es el “hombre” correcto para liderar al equipo.

El dirigente se limitó a agradecerle el comentario y, acto seguido, desvió la mirada en otra dirección, como anticipando una pregunta que nunca llegó.

Críticas en las redes sociales

Como era de esperarse, la participación de la periodista fue duramente criticada en redes sociales, donde los usuarios suelen mostrar más creatividad que un 'playbook’ de la NFL.

Muchos señalaron que su comentario estuvo fuera de lugar —como en el fútbol— y que ese tipo de mensajes debieron reservarse para una conversación privada, de pasillo, y no para un espacio periodístico.

Otros incluso pidieron su despido por confundir el periodismo con las relaciones públicas, calificando su intervención como un “pase interceptado”, ya que el resultado fue claramente negativo.

Por otro lado, también hubo quienes —quizás con algo de sarcasmo— pidieron en redes sociales que dejaran tranquila a la periodista, argumentando que su intención era simplemente conectar con el dirigente, como lo hace un 'quarterback’ con su 'receiver’.