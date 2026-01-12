Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Empatía o falta de profesionalismo? El comentario que dividió una rueda de prensa de la NFL

Una periodista cambió la pregunta por elogios y desató un intenso debate en las redes sociales

12 de enero de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El head coach de los Jaguars, Liam Coen, conversa con reporteros tras la derrota en playoffs ante los Bills. (John Raoux)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Lo que debía ser una pregunta más en una rueda de prensa de la NFL terminó convirtiéndose en tema de debate. Una periodista que cubre a los Jaguars de Jacksonville provocó una avalancha de comentarios: para algunos, su intervención fue un 'fumble’; para otros, un 'touchdown’.

RELACIONADAS

La controversia surgió porque la periodista utilizó su turno al micrófono en la conferencia de prensa de los Jaguars para decir —en lugar de preguntar— al dirigente del equipo Liam Coen lo buen técnico y persona que es.

La rueda de prensa se llevó a cabo tras la eliminación de los Jaguars el domingo, luego de la derrota 27-24 en uno de los partidos de wild card.

Durante su intervención, la reportera, cuyo nombre es Lynn Jones del medio “Free Press Of Jacksonville”, elogió a Coen por el trabajo realizado durante la temporada, destacó sus cualidades humanas y lo animó a mantener la cabeza en alto. Además, alentó a la comunidad de los Jaguars a reconocer que Coen es el “hombre” correcto para liderar al equipo.

El dirigente se limitó a agradecerle el comentario y, acto seguido, desvió la mirada en otra dirección, como anticipando una pregunta que nunca llegó.

Críticas en las redes sociales

Como era de esperarse, la participación de la periodista fue duramente criticada en redes sociales, donde los usuarios suelen mostrar más creatividad que un 'playbook’ de la NFL.

Muchos señalaron que su comentario estuvo fuera de lugar —como en el fútbol— y que ese tipo de mensajes debieron reservarse para una conversación privada, de pasillo, y no para un espacio periodístico.

Otros incluso pidieron su despido por confundir el periodismo con las relaciones públicas, calificando su intervención como un “pase interceptado”, ya que el resultado fue claramente negativo.

Por otro lado, también hubo quienes —quizás con algo de sarcasmo— pidieron en redes sociales que dejaran tranquila a la periodista, argumentando que su intención era simplemente conectar con el dirigente, como lo hace un 'quarterback’ con su 'receiver’.

Defendieron el buen corazón de la periodista, así como el cariño y la empatía que muchas veces están ausentes en el deporte profesional.

Tags
NFLPeriodistasJacksonvillePlayoffs
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: