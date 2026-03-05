“En estrategia me cambia muchísimo”: Rafa Campos sobre el rediseño del campo del Puerto Rico Open
Ausente en 2025, el golfista puertorriqueño regresa al torneo para enfrentar un campo reconfigurado en Río Grande
5 de marzo de 2026 - 11:10 PM
Río Grande - El orden de los hoyos del campo Grand Reserve de este municipio, que es sede del Puerto Rico Open, cambió en la pasada edición, cuando el boricua Rafa Campos estuvo ausente.
El director técnico del torneo, Matt Truax, explicó que en la edición de 2025, básicamente, se intercambiaron los hoyos llamados “front 9” y “back 9”.
Es decir, lo que antes era el hoyo 9 —el cierre de la primera vuelta— es el hoyo 18, creando un escenario ideal, tanto turístico (con El Yunque de telón) como competitivo, para que el campeón levante el trofeo el domingo ante los fanáticos y la audiencia televisiva internacional.
El torneo arrancará este jueves.
El miércoles, Campos estuvo presente en el campo como parte de una conferencia de prensa.
En 2025, Campos se ausentó del Puerto Rico Open al optar por participar en el Arnold Palmer Invitational en Orlando.
Para Campos, el rediseño cambiará su manera de jugar.
A su juicio, la estrategia de los primeros y los segundos nueve hoyos se transforma por completo.
“En estrategia me cambia muchísimo”, categorizó Campos.
“Típicamente, antes acabábamos con cuatro hoyos que no eran relativamente fáciles, pero que te ibas a dar la oportunidad para hacer birdie. Sabía que en los primeros 14 hoyos originales había que aguantar porque otro jugador que llegó cuatro golpes atrás a los últimos cuatro hoyos podía venir y hacer un cambio y quizás ganar el torneo”, explicó.
“Ahora cambia porque sabes que tienes que tratar de comenzar fuerte sabiendo que tienes un final más complicado”, dijo Campos.
El también representante de Puerto Rico en el Open, Chris Nido, coincidió con Campos.
“Me gusta el cambio, especialmente con El Yunque en el fondo. Personalmente creo que es un final más fuerte porque en los hoyos 17 y 18 hay unos tiros de salida que se prestan para el drama. El hoyo 16 también”, dijo Nido.
