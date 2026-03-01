Entre aplausos, Alexander Torres vuelve a brillar en Coamo: “La gente me dio fuerza”

Coamo - Cuando el fondista orocoveño Alexander Torres pasó por la plaza pública de Coamo, en su primer San Blas en dos años, sintió el respaldo de la gente.

Torres ganó este domingo la categoría nacional del Medio Maratón San Blas, en su primera participación en el evento tras cumplir una suspensión de dos años por dopaje. Detuvo el cronómetro en 1:06:52 para finalizar séptimo en la clasificación general.

La carrera contó con la participación de más de 20 corredores internacionales y fue ganada con tiempo de 1:03.

Tras la competencia, Torres aseguró que sintió el apoyo del público coameño.

“No solamente en la plaza; a lo largo de la ruta la gente me apoyó y me dio la fuerza para terminar primero entre los boricuas”, manifestó a El Nuevo Día.

Torres arrojó un resultado positivo en una prueba de dopaje fuera de competencia en 2023, al detectarse una sustancia diurética prohibida. Posteriormente, fue suspendido hasta marzo de 2025. Ese mismo año 2023, antes de conocerse la sanción, había ganado la categoría internacional del San Blas.

De regreso en Coamo este domingo, vivió de cerca el cariño de la fanaticada. A su paso por la plaza de recreo, los presentes lo llamaban por su nombre y lo alentaban con aplausos y coros. Este diario fue testigo del momento. Sin embargo, al no contar esta edición con camión de prensa, no fue posible constatar la reacción del público a lo largo de los 21 kilómetros de la ruta.

Al finalizar la carrera, aficionados y corredores también lo felicitaron por haber sido el primer puertorriqueño en cruzar la meta.

Peter Ngeru cruza la meta de San Blas con tiempo de 1:03:13 para revalidar como campeón en Coamo.

El fondista indicó que pudo haber tenido un mejor desempeño de no ser por una lesión en el pie que lo ha afectado durante las pasadas tres semanas.

“Estoy cargando con una lesión en el pie desde hace tres semanas. Pude, gracias a Dios, aguantar el dolor. Me preparé bien, pero hace tres semanas me salió un dolorcito en la planta del pie que no me permitió combinar los entrenamientos como quería”, explicó.

“Aun así, pasé los 10 kilómetros en 29 minutos”, añadió.

¿Qué es lo próximo?

Torres adelantó que se mantendrá activo y que evalúa participar en un medio maratón fuera de Puerto Rico con el objetivo de buscar la marca mínima para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Quiero correr una media maratón afuera para hacer la marca mínima. Esa es la meta”, afirmó.

La marca clasificatoria para los 21 kilómetros en Santo Domingo 2026 es de 1:04:30. El coameño Arnaldo Martínez posee esa marca, aunque este domingo registró 1:14 en Coamo.

Según datos de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, la isla cuenta con 31 atletas de pista, campo y ruta clasificados a Santo Domingo 2026.