Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Entre aplausos, Alexander Torres vuelve a brillar en Coamo: “La gente me dio fuerza”

Con tiempo de 1:06:52, encabezó a los puertorriqueños en su primer San Blas en dos años

1 de marzo de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El orocoveño Alexander Torres llega primero en San Blas en la categoría nacional. (Municipio Autónomo de Coamo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Coamo - Cuando el fondista orocoveño Alexander Torres pasó por la plaza pública de Coamo, en su primer San Blas en dos años, sintió el respaldo de la gente.

RELACIONADAS

Torres ganó este domingo la categoría nacional del Medio Maratón San Blas, en su primera participación en el evento tras cumplir una suspensión de dos años por dopaje. Detuvo el cronómetro en 1:06:52 para finalizar séptimo en la clasificación general.

La carrera contó con la participación de más de 20 corredores internacionales y fue ganada con tiempo de 1:03.

Tras la competencia, Torres aseguró que sintió el apoyo del público coameño.

“No solamente en la plaza; a lo largo de la ruta la gente me apoyó y me dio la fuerza para terminar primero entre los boricuas”, manifestó a El Nuevo Día.

Torres arrojó un resultado positivo en una prueba de dopaje fuera de competencia en 2023, al detectarse una sustancia diurética prohibida. Posteriormente, fue suspendido hasta marzo de 2025. Ese mismo año 2023, antes de conocerse la sanción, había ganado la categoría internacional del San Blas.

De regreso en Coamo este domingo, vivió de cerca el cariño de la fanaticada. A su paso por la plaza de recreo, los presentes lo llamaban por su nombre y lo alentaban con aplausos y coros. Este diario fue testigo del momento. Sin embargo, al no contar esta edición con camión de prensa, no fue posible constatar la reacción del público a lo largo de los 21 kilómetros de la ruta.

Al finalizar la carrera, aficionados y corredores también lo felicitaron por haber sido el primer puertorriqueño en cruzar la meta.

Peter Ngeru cruza la meta de San Blas con tiempo de 1:03:13 para revalidar como campeón en Coamo.El keniano Peter Ngeru es todo sonrisas tras prevalecer por segundo año consecutivo. Werkuha Getachew recibe la medalla de ganadora.
1 / 15 | En imágenes: así se vivió el Medio Maratón San Blas en Coamo. Peter Ngeru cruza la meta de San Blas con tiempo de 1:03:13 para revalidar como campeón en Coamo. - Cortesía/Carlos Zayas Zayas

El fondista indicó que pudo haber tenido un mejor desempeño de no ser por una lesión en el pie que lo ha afectado durante las pasadas tres semanas.

“Estoy cargando con una lesión en el pie desde hace tres semanas. Pude, gracias a Dios, aguantar el dolor. Me preparé bien, pero hace tres semanas me salió un dolorcito en la planta del pie que no me permitió combinar los entrenamientos como quería”, explicó.

“Aun así, pasé los 10 kilómetros en 29 minutos”, añadió.

¿Qué es lo próximo?

Torres adelantó que se mantendrá activo y que evalúa participar en un medio maratón fuera de Puerto Rico con el objetivo de buscar la marca mínima para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Quiero correr una media maratón afuera para hacer la marca mínima. Esa es la meta”, afirmó.

La marca clasificatoria para los 21 kilómetros en Santo Domingo 2026 es de 1:04:30. El coameño Arnaldo Martínez posee esa marca, aunque este domingo registró 1:14 en Coamo.

Según datos de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, la isla cuenta con 31 atletas de pista, campo y ruta clasificados a Santo Domingo 2026.

La mejor marca personal de Torres en 21 kilómetros es 1:05:32, lograda en 2025 en Loíza.

Tags
FondismoCoamoDopaje
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: