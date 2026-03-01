Peter Ngeru revalida en el Medio Maratón San Blas con autoridad

Coamo - El keniano Peter Ngeru revalidó con autoridad este domingo como campeón del Medio Maratón San Blas, evento que también marcó el regreso del fondista orocoveño Alexander Torres.

Coamo llenó el casco urbano del pueblo para recibir a los ganadores y a los más de 4,000 corredores que completaron la ruta, en una jornada que registró temperaturas en los 70 grados Fahrenheit durante las primeras horas de la mañana.

Ngeru se impuso con tiempo de 1:03:13 para revalidar su triunfo en Coamo.

En la rama femenina, la victoria fue para Werkuha Getachew, quien destronó a la campeona defensora Everlyn Kemboy. Getachew ganó con tiempo de 1:12:23, mientras que Kemboy finalizó en 1:12:56.

Por su parte, el orocoveño (Alexander) Torres regresó a la competencia en Coamo tras cumplir una suspensión por dopaje y fue el primer puertorriqueño en cruzar la meta, con registro de 1:06:52. Torres ocupó el séptimo lugar en la clasificación general.

PUBLICIDAD

Ngeru dominó la carrera de principio a fin y llegó en solitario a la meta, con ventaja sobre el ecuatoriano Luis Miguel Masabanda Ojeda, quien llegó segundo con 1:03:45. El tercer puesto fue para Reuben Keiro, con tiempo de 1:04:17.

“Fue fantástico”, resumió Ngeru.

“Estoy muy feliz de haber ganado. Como ya conozco la ruta, tracé una estrategia y me funcionó. Estoy muy contento”, expresó el corredor africano. “El 1:03 es un buen tiempo porque la carrera es exigente y el clima estaba caliente”, agregó, aunque las condiciones resultaron agradables para los estándares locales.

Ngeru también manifestó su intención de regresar: “Quiero volver en el 2027”.

El campeón fue uno de una veintena de corredores internacionales que participaron en la prueba masculina.

Durante la carrera, Ngeru pasó en primer lugar por las marcas de los 5, 12 y 18 kilómetros, manteniendo ventaja sobre Keiro y Masabanda. Este último logró rebasar a Keiro en los últimos tres kilómetros para asegurar el segundo puesto.

4,251 corredores cruzaron la meta

Según la base de datos Mi Carrera, un total de 4,251 corredores cruzaron la meta. Semanas antes, el municipio de Coamo había informado que se había establecido un récord de 5,000 inscritos para la edición de este año.

De los 4,251 participantes que completaron la prueba, 2,823 fueron hombres y 1,428 mujeres.