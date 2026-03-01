Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peter Ngeru revalida en el Medio Maratón San Blas con autoridad

Mientras tanto, Alexander Torres fue el primer boricua en cruzar la meta y terminó séptimo en la general

1 de marzo de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peter Ngeru cruza a meta de San Blas con tiempo de 1:03:13 para revalidar como campeón en Coamo. (Cortesía/Carlos Zayas Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Coamo - El keniano Peter Ngeru revalidó con autoridad este domingo como campeón del Medio Maratón San Blas, evento que también marcó el regreso del fondista orocoveño Alexander Torres.

RELACIONADAS

Coamo llenó el casco urbano del pueblo para recibir a los ganadores y a los más de 4,000 corredores que completaron la ruta, en una jornada que registró temperaturas en los 70 grados Fahrenheit durante las primeras horas de la mañana.

Ngeru se impuso con tiempo de 1:03:13 para revalidar su triunfo en Coamo.

En la rama femenina, la victoria fue para Werkuha Getachew, quien destronó a la campeona defensora Everlyn Kemboy. Getachew ganó con tiempo de 1:12:23, mientras que Kemboy finalizó en 1:12:56.

Por su parte, el orocoveño (Alexander) Torres regresó a la competencia en Coamo tras cumplir una suspensión por dopaje y fue el primer puertorriqueño en cruzar la meta, con registro de 1:06:52. Torres ocupó el séptimo lugar en la clasificación general.

Ngeru dominó la carrera de principio a fin y llegó en solitario a la meta, con ventaja sobre el ecuatoriano Luis Miguel Masabanda Ojeda, quien llegó segundo con 1:03:45. El tercer puesto fue para Reuben Keiro, con tiempo de 1:04:17.

“Fue fantástico”, resumió Ngeru.

“Estoy muy feliz de haber ganado. Como ya conozco la ruta, tracé una estrategia y me funcionó. Estoy muy contento”, expresó el corredor africano. “El 1:03 es un buen tiempo porque la carrera es exigente y el clima estaba caliente”, agregó, aunque las condiciones resultaron agradables para los estándares locales.

Ngeru también manifestó su intención de regresar: “Quiero volver en el 2027”.

El campeón fue uno de una veintena de corredores internacionales que participaron en la prueba masculina.

Durante la carrera, Ngeru pasó en primer lugar por las marcas de los 5, 12 y 18 kilómetros, manteniendo ventaja sobre Keiro y Masabanda. Este último logró rebasar a Keiro en los últimos tres kilómetros para asegurar el segundo puesto.

4,251 corredores cruzaron la meta

Según la base de datos Mi Carrera, un total de 4,251 corredores cruzaron la meta. Semanas antes, el municipio de Coamo había informado que se había establecido un récord de 5,000 inscritos para la edición de este año.

De los 4,251 participantes que completaron la prueba, 2,823 fueron hombres y 1,428 mujeres.

En la categoría de puertorriqueños, Torres fue seguido por Miguel Bonilla Seda, quien registró 1:10:40. El tercer mejor boricua fue Kevin Burgos, con tiempo de 1:11:22.

Tags
San BlasFondismoCoamoatletismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: