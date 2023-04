Un grupo de 18 atletas partirá este próximo sábado hacia Panamá para competir en el Campeonato Panamericano de Surf, que se realizará entre el 21 y el 30 de abril en Santa Catalina, con miras a buscar clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago en tres disciplinas.

La competencia, que también dará espacios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en tabla larga y tabla corta, repartirá 42 cupos panamericanos.

El grupo está compuesto por Max Torres, Dave de Armas, Ricardo Delgado, los hermanos Nimsay y Omelv García, Amanda Rivera, Ricardo Ávila y Mariecarmen Rivera, que competirán en Stand Up Paddle (SUP).

Torres, De Armas y Delgado buscarán clasificar en SUP surf, al igual que Amanda, que también es alterna en SUP race. Mientras Ávila y Omelv harán lo propio en la carrera técnica. Nimsay competirá en SUP surf y race.

Por su parte, Mariecarmen -que ya consiguió su boleto a la justa chilena en el Mundial que se llevó a cabo en Puerto Rico el pasado año- aprovechará la competencia con miras a su preparación panamericana.

También estarán buscando espacios en tabla corta con Havanna Cabrero, Mia Calderón, Jolaris Carreras y Miamar Soto en la rama femenina. En la masculina irán Dwight Pastrana, Ricardo Delgado, Sage Katz y Gian Carlos Méndez.

También irán tras los cupos en tabla larga con Río Donaldson, Ileana Ramírez, Iana Ramírez y Torres, que competirá en dos eventos.

La delegación estará liderada por el entrenador Magnum Martínez.

Mariecarmen Rivera consiguió su pase a los Juegos Panamericanos en el Mundial de SUP Paddleboard que se realizó en Puerto Rico el año pasado. (Carlos Giusti/Staff)

“Estamos contra toda la región panamericana. Va a estar Estados Unidos y Canadá, que llevan equipos muy prometedores. También van a estar Brasil y Perú, que son fuertes en la región. Pero llevamos un equipo duro. El año pasado llegamos quintos en la región, y entiendo que podemos estar entre esos primeros 10 nuevamente”, expresó el presidente Federación de Surfing Puerto Rico, Oscar Martínez.

“Estamos buscando ese podio por equipo, y definitivamente lo que es Max Torres, Dave de Armas, Havanna Cabrero, Mia Calderón, Dwight Pastrana, Omelv, Ricardo Ávila... Tenemos muchos atletas que prometen y mucha expectativas de que logren esa clasificación panamericana”, agregó el líder federativo.

Al momento, Puerto Rico solo tiene clasificados a Maricarmen para la justa chilena y los bodyboarders Anais Mendoza y Rubén “Babby” Quiñones para los Centroamericanos.

Sobre estos últimos dos, Martínez explicó que clasificaron de manera directa.

Los Centroamericanos están pautados para llevarse a cabo de 23 de junio y el 8 de julio de 2023 en la capital de El Salvador. Por otro lado, los Panamericanos serán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre en la capital de Chile.

Luego de la competencia en Panamá, parte de la delegación viajará al Mundial de Longboard, en El Salvador, que se desarrollará del 7 al 13 de mayo y donde también se darán espacios panamericanos. Dos semanas después, el equipo saldrá de tabla corta saldrá para el Mundial de esa modalidad, que también será en tierras salvadoreñas. Para este evento Brian Toth se integrará al equipo.

“Aquí lo que queremos es subir nuestro ranking por equipo para que cuando venga el Mundial de Surf (los ISA World Surfing Games), que será del del 22 de febrero al 2 de marzo (de 2024) en Puerto Rico, tengamos mejor ranking y sea mejor para nuestros atletas a la hora de los pareos en la primera ronda”, puntualizó Martínez.

El Mundial de Surfing otorgará 14 plazas olímpicas: cinco para hombres, siete para mujeres y dos cupos por equipo.