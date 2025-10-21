Opinión
21 de octubre de 2025
87°bruma
Otros deportes
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece el gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky a sus 29 años

La comunidad internacional de dicho deporte lamentó la pérdida de una de sus figuras más brillantes y carismáticas

21 de octubre de 2025 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel Naroditsky jugando al ajedrez en un tablero. (Kelly Centrelli)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Daniel Naroditsky, un gran maestro de ajedrez que comenzó como un niño prodigio y rápidamente se convirtió en una de las voces estadounidenses más influyentes en el deporte, murió el lunes. Tenía 29 años.



El Centro de Ajedrez de Charlotte en Carolina del Norte, donde Naroditsky se entrenó y trabajó como entrenador, anunció su muerte en las redes sociales, llamándolo “un talentoso jugador de ajedrez, educador y querido miembro de la comunidad ajedrecística”.

“Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día”, expresó su familia en un comunicado compartido por el centro.

La causa de la muerte no se conoció de inmediato.

Naroditsky se convirtió en gran maestro, el título más alto en ajedrez aparte de Campeón Mundial de Ajedrez, a la edad de 18 años.

Años antes, el jugador nacido en California ganó el campeonato mundial Sub-12 y pasó su adolescencia escribiendo libros de estrategia de ajedrez mientras ascendía en el ranking mundial.

Se mantuvo consistentemente clasificado entre los 200 mejores del mundo en ajedrez tradicional y también destacó en un estilo de ritmo rápido llamado ajedrez blitz, manteniendo un ranking entre los 25 mejores a lo largo de su carrera adulta. Más recientemente, Naroditsky, conocido por muchos como Danya, ganó el Campeonato Nacional de Blitz de Estados Unidos en agosto.

Otros grandes maestros acreditaron a Naroditsky por introducir el deporte a una audiencia más amplia al transmitir en vivo muchos de sus partidas y compartir comentarios en vivo sobre otros. Miles de personas sintonizaban regularmente en YouTube y la plataforma de transmisión interactiva Twitch para ver jugar a Naroditsky.

“Le encantaba transmitir y le encantaba intentar ser educativo. El mundo del ajedrez está muy agradecido”, afirmó Hikaru Nakamura, un gran maestro estadounidense, en una transmisión en vivo el lunes.

En un video final publicado en su canal de YouTube el viernes titulado “¿Pensaste que me había ido?”, Naroditsky dice a los espectadores que está “de vuelta, mejor que nunca” después de tomarse un descanso creativo de la transmisión. Guía a los espectadores a través de sus movimientos mientras juega partidas de ajedrez en vivo en la computadora desde un acogedor estudio en casa.

Otros jugadores de ajedrez de élite de todo el mundo acudieron a las redes sociales para expresar su conmoción y tristeza.

El gran maestro de ajedrez holandés Benjamin Bok reflexionó sobre su amistad de toda la vida con Naroditsky, a quien dijo conocer desde el campeonato mundial Sub-12 que Naroditsky ganó en 2007.

“Todavía no puedo creerlo y no quiero creerlo. Siempre fue un privilegio jugar, entrenar y comentar con Danya, pero sobre todo, llamarlo mi amigo”, expresó Bok en X.

Naroditsky era hijo de inmigrantes judíos a Estados Unidos desde Ucrania y Azerbaiyán. Nació y creció en el condado de San Mateo, California, y fue descrito por sus padres como un niño muy serio con una impresionante capacidad de atención y memoria. Continuó estudiando historia en la Universidad de Stanford, obteniendo una licenciatura en 2019 después de tomarse un año libre para participar en torneos de ajedrez.

Después de la universidad, se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, donde entrenó a los mejores jugadores de ajedrez junior de la zona.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
