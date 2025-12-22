Federación de Atletismo atenderá denuncias sobre pruebas de vallas

En las últimas semanas han surgido señalamientos sobre presuntos errores en el montaje de pruebas con vallas, y la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) aseguró que atenderá el asunto en una reunión pautada para el 10 de enero.

Las denuncias se dirigen en particular al montaje de 60 metros (con vallas), una modalidad propia de las pistas bajo techo. En Puerto Rico, donde no existen instalaciones de ese tipo, estas competencias se organizan en los llamados “eventos similares”.

Los señalamientos, publicados en redes sociales, indican que algunos atletas han chocado con las vallas y sufrido lesiones, presuntamente debido a errores en la distancia entre las vallas o en la altura de estas.

El director técnico de FAPUR, Carlos Guzmán, indicó que la institución atenderá la situación en una reunión de oficiales de competencia programada para el 10 de mayo.

“Por lo que se está diciendo, evidentemente hay algunos errores. Nos enfocaremos en cómo resolverlos”, expresó Guzmán a El Nuevo Día.

La reunión, añadió Guzmán, estaba originalmente programada para abordar otros temas relacionados con los oficiales, como certificaciones y el calendario de competencias, pero el asunto de las vallas será añadido a la agenda.

Actualmente existen tres grupos de oficiales que agrupan a aproximadamente 100 personas, quienes trabajan anualmente en más de 100 eventos, ya sean de pista, eventos similares, competencias de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), infantiles o carreras pedestres.

Los señalamientos más recientes surgieron tras la celebración del Clásico de Navidad de Carolina, que celebró su quinta edición. En la competencia participaron, en pruebas similares de velocidad (60 y 150 metros), atletas nacionales como Eloy Benítez, Gladymar Torres y José Figueroa, entre otros, además de Grace Claxton en los 400 metros con vallas.