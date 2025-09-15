Opinión
Final de infarto y “foto finish” en el maratón del Mundial

La carrera de 42.1 kilómetros por las calles de Tokio comenzó con una salida en falso y terminó con un sprint en la recta final

15 de septiembre de 2025 - 2:44 PM

Alphonce Felix Simbu, a la izquierda, gana el oro sobre Amanal Petros en el Mundial de Atletismo. (Petr David Josek)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Corrieron durante más de dos horas y necesitaron de un “foto finish” para determinar al ganador.

El tanzano Alphonce Simbu superó el lunes a Amanal Petros, un eritreo que representa a Alemania, en el maratón masculino del Mundial de Atletismo.

La carrera de 42.1 kilómetros (26.2 millas) por las calles de Tokio comenzó con una salida en falso y terminó con un sprint en la recta final de la pista del Estadio Nacional, pero sólo después de que Simbu casi se perdiera en el giro hacia el estadio.

“Nunca he visto algo así en un maratón”, dijo Petros tras ser superado a pesar de lanzarse y caer sobre la línea de meta. “Fue algo parecido a los 100 metros”.

De hecho, más cerrado.

La diferencia en el maratón masculino fue de 0.03 segundos.

Las diferencias en las carreras de 100 metros masculinas y femeninas del domingo por la noche fueron de 0.15 y 0.05 segundos.

Fue el segundo día consecutivo en que un maratón se decidía con un sprint hacia la meta. El día anterior, la keniana Peres Jepchirchir ganó la carrera femenina por 0.2 segundos.

La victoria de Simbu superó esa marca.

El maratón masculina incluyó una salida en falso del keniano Vincent Ngetich, lo que obligó a los oficiales a llamar a los corredores de regreso después de unos 100 metros. Nadie es eliminado por una salida en falso en una carrera de larga distancia.

Simbu dijo que estaba confundido mientras tomaba la última curva en el camino hacia el estadio para finalizar la distancia.

“Vi a algunas personas señalando en una dirección, y las motocicletas yendo en la otra”, comentó.

Petros y el italiano Iliass Aouani, medallista de bronce, se encargaron de señalarle a Simbu en la dirección correcta, pero el desliz le costó el liderazgo.

Una vez que volvió a encarrilarse, “mi mente decía, tienes que hacer lo que sea necesario para entrar al estadio y terminar esto”.

Fue el maratón más reñido en la historia de los campeonatos mundiales. Ambos hombres registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea una fracción —0.03 segundos— antes.

“Fue solo intentar, intentar, intentar, y terminé” apenas por delante, dijo Simbu. “Es algo increíble para mí. Hice historia hoy”.

Simbu le dio a Tanzania su primera medalla olímpica de oro o de campeonato mundial en cualquier evento.

