Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Tablazo! Sorpresa en los 100 metros con vallas del Mundial de Atletismo

El evento lo ganó una suiza que, de por vida, tiene récord de 0-16 ante Jasmine Camacho-Quinn, quien no está activa en el evento

15 de septiembre de 2025 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ditaji Kambundji festeja con su medalla de oro. (Michael Buholzer)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

¿Qué estará pensando Jasmine Camacho-Quinn a la distancia del Mundial de Tokio 2025?

RELACIONADAS

Esta madrugada hubo sorpresas en la final de los 100 metros con vallas.

El evento fue ganado por la suiza Ditaji Kambundji, una corredora que no había figurado en el podio de ninguna de las pasadas tres competencias grandes del mundo.

Kambundji tiene récord de 0-16 en carreras ante Camacho-Quinn, de acuerdo a la estadística head-to-head de World Athletics. Tokio 2025 fue el primer título internacional para la suiza, informó la competición.

La europea ganó el oro con 12.24 segundos. La plata y el bronce fueron para la nigeriana Tobi Amusan (12.29 segundos) y la estadounidense Grace Starks (12.34 segundos), respectivamente.

Camacho-Quinn no compitió en Tokio 2025 porque no estuvo lista físicamente para inscribirse, luego de sufrir una lesión en el talón de Aquiles que la ha limitado a solamente dos carreras en la temporada.

La doble medallista olímpica y mundial había sido el único común denominador en el podio de cada una de las últimas tres competencias grandes del mundo, es decir, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Mundial Budapest 2023 y las Olimpiadas París 2024.

Las tres medallistas de Tokio 2020 no habían figurado en el podio de ninguna de las tres grandes competencias previas, aunque competían regularmente en las temporadas.

Amusan, por su lado, es la plusmarquista mundial (12.12 segundos).

Los tiempos de llegada de la final de los 100 metros con vallas en Tokio 2025 no fueron los anticipados. Ninguno de los tres ganadores de medalla supera los mejores tres tiempos registrados hasta el momento en 2025.

Compiten Jerome Vega y Grace Claxton

La delegación boricua si tuvo representación el domingo con las actuaciones del lanzador Jerome Vega y la vallista Grace Claxton.

Vega lanzó el martillo a 73.12 metros en el Grupo B de la ronda preliminar. Finalizó en el puesto 24 entre 36 competidores y no avanzó a la final.

El lanzamiento que avanzó último a la final de 12 lanzadores fue de 75.91 metros. Vega ha tirado este año 75.09 metros y su marca personal, que a su vez es la nacional, es de 75.98 metros.

Por su parte, Claxton corrió los 400 metros con vallas y concluyó séptima en la Serie 2 de las preliminares con tiempo de 56.14 segundos. No avanzó a las semifinales.

Con 55.32 segundos fue suficiente para avanzar de ronda. El mejor tiempo de la temporada de Claxton es de 55.67 y su marca personal es de 55.25 segundos.

Claxton terminó en el puesto 34 entre 41 corredoras.

Tags
Campeonato Mundial de Atletismo Jasmine Camacho-Quinnatletismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: