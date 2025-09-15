¡Tablazo! Sorpresa en los 100 metros con vallas del Mundial de Atletismo

¿Qué estará pensando Jasmine Camacho-Quinn a la distancia del Mundial de Tokio 2025?

Esta madrugada hubo sorpresas en la final de los 100 metros con vallas.

El evento fue ganado por la suiza Ditaji Kambundji, una corredora que no había figurado en el podio de ninguna de las pasadas tres competencias grandes del mundo.

Kambundji tiene récord de 0-16 en carreras ante Camacho-Quinn, de acuerdo a la estadística head-to-head de World Athletics. Tokio 2025 fue el primer título internacional para la suiza, informó la competición.

La europea ganó el oro con 12.24 segundos. La plata y el bronce fueron para la nigeriana Tobi Amusan (12.29 segundos) y la estadounidense Grace Starks (12.34 segundos), respectivamente.

Camacho-Quinn no compitió en Tokio 2025 porque no estuvo lista físicamente para inscribirse, luego de sufrir una lesión en el talón de Aquiles que la ha limitado a solamente dos carreras en la temporada.

La doble medallista olímpica y mundial había sido el único común denominador en el podio de cada una de las últimas tres competencias grandes del mundo, es decir, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el Mundial Budapest 2023 y las Olimpiadas París 2024.

Las tres medallistas de Tokio 2020 no habían figurado en el podio de ninguna de las tres grandes competencias previas, aunque competían regularmente en las temporadas.

Amusan, por su lado, es la plusmarquista mundial (12.12 segundos).

Los tiempos de llegada de la final de los 100 metros con vallas en Tokio 2025 no fueron los anticipados. Ninguno de los tres ganadores de medalla supera los mejores tres tiempos registrados hasta el momento en 2025.

Compiten Jerome Vega y Grace Claxton

La delegación boricua si tuvo representación el domingo con las actuaciones del lanzador Jerome Vega y la vallista Grace Claxton.

Vega lanzó el martillo a 73.12 metros en el Grupo B de la ronda preliminar. Finalizó en el puesto 24 entre 36 competidores y no avanzó a la final.

El lanzamiento que avanzó último a la final de 12 lanzadores fue de 75.91 metros. Vega ha tirado este año 75.09 metros y su marca personal, que a su vez es la nacional, es de 75.98 metros.

Por su parte, Claxton corrió los 400 metros con vallas y concluyó séptima en la Serie 2 de las preliminares con tiempo de 56.14 segundos. No avanzó a las semifinales.

Con 55.32 segundos fue suficiente para avanzar de ronda. El mejor tiempo de la temporada de Claxton es de 55.67 y su marca personal es de 55.25 segundos.