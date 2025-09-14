Opinión
14 de septiembre de 2025
DeportesOtros deportes
Sin avance los boricuas en el Mundial de Atletismo

El saltador Luis Joel Castro y la velocista Gabby Scott Puig vieron acción este domingo

14 de septiembre de 2025 - 2:24 PM

Luis Joel Castro vio acción en el Grupo B de la ronda de clasificación. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El saltador Luis Joel Castro no pasó la altura requerida este domingo en el Mundial de Atletismo, en donde la velocista Gabby Scott Puig no pudo tampoco avanzar de ronda en los 400 metros planos.

Castro y Scott Puig representaron el sexto y séptimo atleta de la delegación de atletismo boricua que ve acción en el evento, con sede en Tokio, Japón.

En total, viajaron 12 puertorriqueños a tierras niponas, el mayor número de participantes en la historia de Puerto Rico en Mundiales.

De los siete que han participado, seis de ellos no avanzaron de la primera fase. De hecho, ninguno superó con sus ejecuciones sus marcas personales o de la temporada.

Castro vio acción en el Grupo B de la ronda de clasificación. El carolinense llegó al Mundial con un salto de 2.21 metros como su mejor de la temporada. En agosto, fue medallista de bronce en el Campeonato Nacac en Bahamas con un salto de 2.21 metros.

Un total de 12 saltadores -de 36 que vieron acción en la ronda preliminar- avanzaron a la final de la prueba. El salto que clasificó último hacia la final fue de 2.25 metros.

Octava Scott Puig

Por su parte, Scott Puig llegó octava y última en la Serie 4 de los 400 metros con tiempo de 52.55 segundos. No avanzó a las semifinales.

La puertorriqueña llegó al Mundial con una marca para la temporada de 51.06 segundos. Cinco veces en el 2025, tocó los 51 segundos. Posee la marca nacional de la prueba con 50.56 segundos, registrada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Previo a Castro y a Scott Puig, los velocistas Gladymar Torres y Eloy Benítez, así como las saltadoras Alysbeth Félix y Paola Fernández no avanzaron de etapa.

Benítez es el primer boricua que ve acción en los 100 metros de un mundial.

Félix y Fernandez saltaron ambas 5.58 metros en el brinco de longitud de la etapa preliminar. La última marca que avanzó de la preliminar a la final fue de 6.60 metros.

Es la primera vez que Puerto Rico tiene dos saltadoras de longitud compitiendo en un Mundial.

Félix llegó al evento con una marca de temporada de 6.78 metros. Seis veces en la temporada saltó sobre 6.60 metros, incluyendo el 6.64 con que ganó la medalla de plata en agosto del Campeonato Nacac.

Fernández, por su lado, llegó al Mundial con un 6.59 metros como su mejor salto de la temporada.

En tanto, la marchista Noami García vio acción en el evento de 35 kilómetros, que es una prueba final. Finalizó con 3:21.57 horas. Ocupó el puesto 38 de 47 entre las marchistas. Su mejor tiempo de la temporada es de 3:11.43 segundos.

Luis Joel CastroatletismoCampeonato Mundial de AtletismoJapón
