Giro por el bienestar animal: el Hipódromo Camarero prohíbe espuelas y limita el fuete

El uso del fuete fue limitado drásticamente y la aplicación de espuelas fue eliminada como parte de una serie de cambios realizados en beneficio del trato a los ejemplares del Hipódromo Camarero y para atender la imagen afectada de la industria hípica boricua ante los ojos de Estados Unidos.

Los cambios aplican a partir del 10 de enero, así como las penalidades por violaciones a los mismos, y fueron aprobados esta semana por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, luego de un periodo de enmiendas que se extendió desde octubre y que culminó con una orden ejecutiva, informó su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella.

“La orden ejecutiva fue firmada en octubre. Lo que ocurre es que la hemos estado discutiendo con los jinetes, y ahora se aplica oficialmente, entrando en vigor el 10 de enero”, explicó Santaella, quien detalló que la orden fue enmendada tras observaciones realizadas por los jinetes, particularmente en el tema de las penalidades.

La orden representa el segundo mes consecutivo con avances en la industria hípica, ya que en noviembre fue aprobado el primer aumento salarial para los jinetes en 30 años.

Entre los cambios más importantes, la orden limita el uso del fuete a un máximo de ocho golpes por ejemplar durante toda la carrera. Previamente no existía un límite en la cantidad de veces que un jinete podía utilizar el fuete. Esta herramienta se utiliza para estimular al animal y corregir su dirección.

Las espuelas, que los jinetes utilizan en sus botas, fueron eliminadas en su totalidad. Estas también funcionaban como herramienta de estímulo y para dirigir al ejemplar.

El fuete solamente puede ser aplicado en los hombros traseros o delanteros del animal, no en áreas sensitivas como la cabeza y los costados. (Ramon "Tonito" Zayas)

Otros cambios aprobados en relación con el uso del fuete incluyen limitar su uso a no más de dos golpes consecutivos, restringir el área de impacto únicamente a los hombros delanteros o traseros del ejemplar. También prohibir su uso sobre caballos que no muestren intención de competir o que se encuentren rezagados sin oportunidad real de mejorar su posición de llegada.

Todos estos cambios aplican también a las montas de trabajo matinales.

Violaciones conllevarían multas

Las violaciones a la orden ejecutiva conllevan multas, suspensiones e incluso la cancelación de licencias, indicó Santaella, quien agregó que al jurado hípico se le concederá un periodo inicial a partir del 10 de enero para amonestar y educar a los jinetes que incumplan con las nuevas disposiciones.

Debido al uso desmedido del fuete y otras situaciones, la industria hípica de Estados Unidos ha criticado y sancionado a la hípica de Puerto Rico. Ambas jurisdicciones están relacionadas, y sus estadísticas se registran en una misma tabla de liderazgo.

En Estados Unidos, el uso del fuete está limitado a un máximo de seis golpes.

Como consecuencia, varios hipódromos estadounidenses retiraron a Camarero los derechos para transmitir sus carreras en Puerto Rico mediante el sistema de simulcasting. Este tipo de carreras genera jugadas, ingresos para Camarero y entretenimiento para la afición boricua.

Uno de esos hipódromos es el reconocido Gulfstream Park de Miami, de gran importancia nacional en Estados Unidos por su temporada invernal, conocida como el Championship Meet, a la que asisten los principales entrenadores y jinetes del este del país.

Juan Carlos Santaella aseguró que otras jurisdicciones pueden ver que Puerto Rico está atemperando, yendo por lo que es la hípica moderna. (Ramon "Tonito" Zayas)

Cambios podrían mejorar la imagen de Camarero

Santaella espera que estos cambios sean bien recibidos en Estados Unidos y sirvan para dejar constancia de que la industria boricua se está ajustando a los tiempos modernos.

“Si esto mejora la imagen de Puerto Rico, la realidad es que llevamos a cabo un sinnúmero de iniciativas y conversaciones con los distintos gremios para mejorar la industria y el deporte, y atemperarlos a los cambios que se han dado en Estados Unidos”, expresó Santaella.

“Si bien es cierto que esto podría mejorar la imagen y demostrar que Puerto Rico está realizando cambios cónsonos con otras jurisdicciones en Estados Unidos, la realidad es que estas medidas ya se venían trabajando antes de la cancelación del simulcasting”, añadió.

“Otras jurisdicciones pueden ver que Puerto Rico se está atemperando a lo que es la hípica moderna, en la que el bienestar del animal tiene mayor relevancia que en años anteriores”.

Además del trato a los animales, la orden podría tener efectos notables en los resultados de las carreras.