Camarero busca superar dos obstáculos para albergar la Serie Hípica del Caribe en 2026

La Serie Hípica del Caribe está en turno para regresar en diciembre de 2026 al Hipódromo Camarero, siempre y cuando se superen dos obstáculos, uno de ellos a nivel federal.

La hípica boricua tiene hasta el 31 de marzo para superar estos escollos y confirmar su sede ante la Confederación Hípica del Caribe, informó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella.

Uno de los inconvenientes es que Camarero logre que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) le permita realizar en sus instalaciones en Canóvanas la cuarentena de los ejemplares visitantes, algo que no se ha logrado anteriormente.

El otro obstáculo consiste en que el Gobierno asigne aproximadamente $300,000 para cumplir con el mínimo de premios requeridos para las carreras del evento, encabezado por el Clásico del Caribe.

Santaella indicó que su mayor preocupación es el obstáculo relacionado con el USDA.

“Me preocupa más que no se le apruebe a Camarero la extensión para hacer la cuarentena que conseguir el dinero”, expresó Santaella.

Actualmente, el USDA solo aprueba cuarentenas locales en la finca Siesta Alegre, en Río Grande. Sin embargo, la Confederación Hípica de Puerto Rico, que agrupa a los dueños de caballos, no recomienda esa instalación.

Ante esta situación, Camarero propone que el USDA apruebe la realización de la cuarentena en sus propias instalaciones, mediante la construcción de áreas separadas de las existentes, diseñadas para el beneficio y la seguridad de los animales y sus propietarios, explicó Santaella.

Por otro lado, Santaella señaló que la Compañía de Turismo de Puerto Rico debe desembolsar por ley $500,000 para la Serie Hípica del Caribe, y que Camarero necesitaría obtener otros $300,000 del Gobierno para completar el mínimo de $800,000 en premios.

“Puedo interceder. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir ese dinero”, afirmó Santaella.

La hípica boricua estuvo activa este mes en Panamá durante la Serie Hípica del Caribe, con la participación de cuatro ejemplares, incluido el sobresaliente importado Upstanding, que ganó el Clásico Copa Internacional de Importados de punta a punta, con la monta de Juan Carlos Díaz y bajo el entrenamiento de José Dan Vélez para el Establo Sonata.